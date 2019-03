¡Este es el secreto de Kate Middleton para mantener su figura!

Y es que es de reconocer que después de 3 hijos haya podido mantener esa estilizada figura que tanto la caracteriza, sin embargo, gracias a uno de sus parientes cercanos, hoy sabemos cuál es su secreto.

Si bien entre los deportes favoritos de la esposa del Príncipe William figuran el esquí, el hockey y el remo, de acuerdo con el ex jugador de rugby, Mike Tindall, y esposo de Zara Phillips (prima de Harry y William), Kate es toda una runner.

"Podría estar corriendo todo el día", dijo.

De hecho, recordamos que Kate alguna vez habló sobre su deseo de correr el maratón de Londres, pero por cuestiones de seguridad, no ha sido, y probablemente no será posible.

No obstante, lo que sí podría ser posible es la llegada de un pequeño royal más, pues a pesar de que el Príncipe Louis no alcanza ni el año de edad, de acuerdo con los rumores, los Duques de Cambridge no han descartado la idea de tener un cuarto bebé en casa.