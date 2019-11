Este es el rasgo facial que delata si has sido INFIEL

Desde hace muchos años se nos ha hecho creer que el 93% de lo que transmitimos lo hacemos a través de la comunicación no verbal, aunque en realidad, de acuerdo con el psicólogo Albert Mehrabian, cuando transmitimos un mensaje, sólo el 7% depende de las palabras, el 38% de la voz y sus componentes, y el 55% del lenguaje corporal, así que sí, sí podemos identificar a un infiel a través de su rostro y comportamiento.

Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite infinidad de mensajes a través de los gestos, las posturas, las expresiones y hasta los silencios, es decir que comunicamos información ‘sensible’ todo el tiempo con nuestro lenguaje no verbal, no obstante, no cualquiera es capaz de identificarlo.

¿Pero qué sucede cuando alguien ha sido infiel? En su mayoría, los ‘culpables’ se delatan por el nerviosismo y la incongruencia de sus mensajes, pero aún si supieran ocultarlo muy bien, hay una forma de identificarlo en su cara.

¡Así es! Leíste bien, es posible identificar si has sido infiel a través de tu cara y la mala noticia es que simplemente no puedes controlarlo.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Australia, tanto hombres como mujeres son capaces de identificar si otros hombres han engañado a sus parejas, y esto únicamente a través de las expresiones faciales de los susodichos.

Según la investigación, publicada en la revista ‘Royal Society Open Science’, ambos sexos son capaces de reconocer quiénes engañan a sus parejas:

“Encontramos una precisión por encima de lo esperado cuando se trataba de analizar a una persona del mismo sexo, pero sobre todo hombres”, aseguró Yong Zhi Foo, director de la investigación.

Para el estudio, más de mil 500 hombres y mujeres entre 18 y 75 años de edad analizaron los rostros de 189 personas adultas caucásicas y con expresiones faciales neutras (101 eran hombres) a través de fotografías. Las personas debían calificar, dentro de un rango del 1 al 10, la probabilidad de que hubieran sido infieles.

Ahora bien, otro estudio publicado por la universidad de Nippising en Ontario, Canadá, encontró una correlación entre la forma y el tamaño de la cara, y el comportamiento sexual de las personas.

Según la conclusión de los investigadores, los hombres con caras cuadradas eran más dominantes e infieles que los de caras alargadas, además de que sus relaciones tienden a ser menos comprometidas y más bien pasajeras.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que sospeches que tu pareja que ha ‘puesto los cuernos’ (ha sido infiel), observa muy bien su rostro.

