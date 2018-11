Este es el precio de no dormir bien

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un adulto normal debe dormir entre 7 y 8 horas cada noche para obtener un descanso óptimo, tanto físico como mental.

Los efectos de no dormir pueden ser muy graves, por lo que la OMS alerta sobre uno en particular: pasar solo una noche sin dormir, puede originar pérdida del tejido cerebral.

Dormir es un lujo que no todos pueden disfrutar, pues en esta dimensión es en donde primero se refleja cualquier dificultad emocional. El no dormir bien genera diferentes riesgos y acentúa cualquier problema que podamos tener.

Cuando una persona no cumple con las horas de sueño suficientes queda con los nervios a flor de piel, mostrándose altamente irritable o especialmente sensible frente a cualquier tipo de estímulo.

Por lo que no dormir bien afecta, de manera notable, a nuestro estado de ánimo.

No dormir bien te generará un huracán de emociones

Dormir de manera deficiente no solo conduce a problemas de salud, si no también emocionales. El equilibrio emocional queda comprometido y la capacidad de reacción frente a los estímulos queda mermada. Esto quiere decir que, cuando no tenemos un buen patrón de sueño, hay un riesgo más alto de que podamos sufrir accidentes. Se estima que conducir sin haber dormido bien equivale a conducir en estado de embriaguez.

Los patrones de pensamiento también se alteran por la falta de sueño. Resulta mucho más difícil procesar la información que se recibe y tomar decisiones. En estudios se ha concluido que quienes duermen menos de lo que necesitan pueden desarrollar problemas de memoria.

No solamente el cerebro resulta seriamente afectado por la falta de sueño. No dormir bien también aumenta la probabilidad de que nuestro organismo empiece a sufrirlo directamente a través de una enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que el sistema inmunológico resulta afectado. También hay datos que permiten concluir el hecho de que la falta de sueño incide en la diabetes, el cáncer e incluso en la obesidad.

Dicho todo esto, vale la pena que evalúes si estás durmiendo de manera adecuada. El buen sueño es un bien valioso que debemos cuidar y preservar. Sin lugar a dudas, constituye uno de los grandes pilares de nuestra salud mental.