Este es el karma de Camilla Parker por destrozar la vida de Lady Di

Si bien no fue nada fácil para el Príncipe Carlos mejorar la imagen de la desaliñada y siempre odiada Camilla Parker, al día de hoy la Duquesa de Cornwall es al menos respetada por el pueblo, sin embargo, la gente todavía no la quiere y el karma por haber destrozado la vida de Lady Di ya le ha dictado sentencia.

Nunca es fácil aceptar a la amante, mucho menos cuando la ‘cornuda’ es la mujer más famosa e idolatrada del mundo, sin embargo, el trágico desenlace sufrido por la Princesa Diana sólo vino a complicar los planes de Parker, pues incluso ahora, a 22 años de la muerte de la ‘Princesa del pueblo’, los británicos continúan señalando a Camilla como la culpable de sus desdichas.

De hecho, en una encuesta reciente realizada por el canal ITV, ‘Loose Women’, los fanáticos de Diana atacaron a Camilla Parker y la acusaron de haber destrozado el matrimonio de los Príncipes de Gales... aunque si somos sinceros, Carlos también tiene cola que le pisen y el problema fue ocasionado por los dos.

No obstante, continuando con la encuesta, se le preguntó a la audiencia quién creían que debería de ocupar el trono tras la muerte de la Reina Isabel, su hijo, el Príncipe Carlos (70 años); o su nieto, el Príncipe William (37); dejándo implícito que el puesto de futura reina sería ocupado por Camilla Parker, bautizada por siempre como la amante; o Kate Middleton, uno de los miembros más queridos de la realeza británica.

Como era de esperarse, los Duques de Cambridge fueron mucho más populares en las ‘elecciones’, sin embargo, la gente no dudó en justificar su respuesta, alegando que Carlos y Camilla Parker son simplemente desagradables.

“Carlos es un mocoso mimado con un temperamento desagradable. Camilla se esforzó por tomar el lugar de Diana con perversos planes para desacreditarla antes de que muriera. Una pareja odiosa. De ninguna manera queremos a Camilla Parker Bowles cerca del trono. William estaría bien”, comentó uno de los participantes vía Twitter.

“Odiaría ver a Camilla convertirse en reina. Se siente como una gran cachetada en la cara de Diana”, agregó otro.

Te podría interesar: Se filtra llamada “caliente” entre el Príncipe Carlos y Camilla Parker

No cabe duda de que el lugar de la Princesa Diana es irremplazable y el pueblo no será capaz, o al menos no muy pronto, de perdonar la terrible traición del Príncipe Carlos y su amante, la Duquesa de Cornwall.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.