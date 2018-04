Porque siempre es bueno cambiar la rutina, te compartimos lo que debes desayunar según tu signo del zodiaco

Si ahora sientes que tu rutina te ha llevado a estar estancado en tus hábitos alimenticios específicamente, en el desayuno, tenemos la solución para ti mostrándote el desayuno ideal de acuerdo a tu signo zodiacal.

La astrología nos ha dado los perfiles de personalidad de cada uno de los signos del zodiaco y, basándonos en esa información, hemos preparado el desayuno perfecto de acuerdo a tu signo zodiacal.

Dinos qué signo del zodiaco eres y sigue leyendo para saber cómo deberías empezar los días a partir de ahora.

Este es el desayuno ideal de acuerdo a tu signo zodiacal

ARIES

Pan tostado con aguacate

Te caracterizas por ser de los primeros en probar cosas nuevas, así que mientras tus amigos siguen hablando de las 'overnight oats', tú ya has dado un paso adelante y estás con las tostadas de aguacate.

Los Aries son conocidos por la cualidad de mantenerse activos, así que por eso necesitarás un desayuno que te llene sin hacerte sentir pesado.

TAURO

Huevos Benedictos

Si sales a tomar un brunch o desayuno, vas con todo y eliges el mejor plato del menú. Tauro no es de las personas que se conforman fácilmente, ya se trate de calorías o de decisiones más importantes.

GÉMINIS

Los Bagels.



A ti géminis le encanta conectar con los demás, así que despertarse pronto para quedar con una amiga y desayunar bagels antes de ir a trabaja, sería perfecto para ti. Además, tienen un punto salado perfecto que los convierte en un bocado ideal.

CÁNCER

Avena.

La avena es uno de esos clásicos que te llenan y te cuidan por dentro, eso hace que vaya al 100 con tu personalidad nostálgica. Además, mezclada con los ingredientes adecuados, este desayuno puede ser de todo menos aburrido.

LEO

Hot cakes

Para ti Leo, los 'Sunday Fundays' son lo mejor, pues eres el alma de la fiesta; por lo que irás siempre por lo mejor, también cuando se trate de temas de desayuno.

Con algo 'pequeñito' no te basta, eres de las personas que piensa 'go big or go home', así que prueba con una montaña de hot cakes para empezar la mañana.

VIRGO

Bowl smoothie

Tu signo del zodiaco se conoce por ser de los más sanos, te preocupas por todo lo que le das a tu cuerpo y te gusta empezar el día con un desayuno rico en vitaminas.

Tiendes a ser muy perfeccionista, así que puede que también termines obsesionándote con eso de cortar la fruta de la manera más perfecta posible.

LIBRA

Huevos con tocino

Libra, el balance es lo tuyo, así que un desayuno rico en proteínas que satisfaga tus ganas de algo sabroso y salado son la clave.

ESCORPIO

Roles de canela

A ti te gustan los sabores intensos, por lo que tú vas directamente al centro de los roles de canela porque son la parte más sabrosa.

Al igual que este delicioso pan, tú también estás compuesto por capas: al principio puedes ser más reservado, pero cuando la gente te conoce, ven que en el fondo eres un trozo de pan.

SAGITARIO

Waffles

Tú tienes al 100 el espíritu aventurero, lo que significa que probarás la comida local allá a donde vayas y los waffles puede que no parezcan demasiado exóticos a primera vista, hasta que los llenas de toppings. Frutas, sirope… en fin mil opciones hay para ti.

CAPRICORNIO

Omelette

Jamás rechazarás la oportunidad de hacer el omelette más jugoso que puedas imaginar o convertirte en el mejor en eso de conseguir darle la vuelta a la tortilla. Además, sabes que hacer un buen desayuno requiere su tiempo.

ACUARIO

Café y granola casera

Tú Acuario, de todos los signos del zodiaco, eres conocido por ser el más humanitario y por la pasión que te provoca todo.

Te gusta saber que lo que comes está en consonancia con tus valores, especialmente cuando se trata de la comida más importante del día.

PISCIS

Donas

Eres una persona creativa a la que le gusta ver lo positivo en todo, así que mientras otros critican las donas por su gran cantdad de azúcar o calorías, tú prefieres apreciar sus sabores y toppings.

Además, acercarte a la cafetería más cercana te dará un poco de tiempo para ti misma, perfecto para escaparte hasta del peor de los lunes, aunque solo sea por un ratito.