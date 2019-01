Este Príncipe alemán perderá el trono si se casa con su novia plebeya

Hace muchos años, antes de la caída del llamado Tercer Reich de Hitler, un hombre aristócrata general nazi llamado Gustav Albrecht Sayn Wittgenstein Berleburg decidió firmar un testamento en el cual sentenciaba que ninguno de sus herederos se casara con una mujer que no fuera noble y de raza aria, pues de lo contrario, perderían su título y la jefatura de la casa Sayn Wittgenstein Berleburg.

Su hijo Richard se casó con la hermana de la Reina Margarita de Dinamarca, por lo que las instrucciones del general fueron cumplidas, no obstante, este falleció en 2017 y ahora su hijo Gustav es quien vive la maldición de la aristocracia, pues está enamorado de una plebeya y no se puede casar.

Richard Sayn Wittgenstein Berleburg y Benedicta de Dinamarca.

Claro, eso no ha impedido que mantenga una relación de años con su pareja, la escritora estadounidense Carina Axelsson, la cual a pesar de todo es bienvenida en la familia e incluso goza de varios de los privilegios de un miembro de la realeza, como utilizar las joyas de la familia, algo que una mujer que no está casada no puede hacer.

En su momento, su padre apoyaba la relación, y al igual que Margarita, no estaban de acuerdo con la disposición del fallecido Gustav Albrecht, así que ambos lo apoyaron en su decisión de continuar con Carina.

Y aunque no se pueden casar, pues ambos perderían todos sus privilegios y Gustav su título y herencia, Carina asegura que no le importa seguir como novios por siempre.

"Me da igual no estar casada con Gustav. Él es el hombre de mi vida y con quien quiero estar".

Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg y Carina Axelsson.

No obstante, en 2001 el príncipe Sayn Wittgenstein Berleburg estuvo a punto de contraer matrimonio con la aristócrata francesa Elvire Pasté Rochefort, pero a medida que se acercaba la fecha, se anunció que pospondría por "problemas de seguridad".

En realidad, había un problema porque Elvire no quería firmar un acuerdo prematrimonial que consideraba abusivo y al hacer exigencias económicas, la familia no cedió y la boda se canceló.

Sin embargo eso no importa ya, Gustav y Carina vivirán un felices por siempre, pero sin matrimonio.