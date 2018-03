Este Halloween la tendencia es el delineado con sangre

La nueva tendencia tiene locas a todas las instagramers. Agencias/Diario La Verdad Halloween se acerca y no hay nada más emocionante que dejar con la boca abierta a más de una en nuestra fiesta de disfraces. Si eres de las que no tiene aún un disfraz o no te gusta disfrazarte, esta nueva tendencia en Instagram será perfecta para ti Este delineado literal le hace honor a su nombre y es que se hace creando un efecto de sangre en el ojo; como la sangre, se utiliza delineador rojo y se puede combinar con otros colores como negro o un poco marrón para darle el efecto más impactante. El delineado de sangre se crea como un auténtico cat eye, la opción es pintarlo primero con un color base para marcarlo; puedes empezar a usar negro para después utilizar color rojo en la colita del delineado para darle el efecto deseado. Puedes marcar todo el borde con rojo e incluso maquillar algunas gotas como si la sangre estuviera escurriendo de éste. https://www.instagram.com/p/BZBaM2aDct9/?taken-by=itzonlywednesday https://www.instagram.com/p/BZ6It7bHUbC/ La maquillista Georgia Rose inició este movimiento que busca darle un giro mucho más glamuroso al maquillaje de halloween, porque ¿quién no prefiere verse a la moda incluso en un apocalipsis zombie? El delineado ha causado tanto impacto, que cientos de usuarias han mostrado que este maquillaje será un hit en las próximas fiestas de halloween. https://www.instagram.com/p/BamazGDFqfR/?taken-by=georgiarosex https://www.instagram.com/p/BZ6l_lQlFjY/?taken-by=georgiarosex https://www.instagram.com/p/BaHQEKSFlxg/?taken-by=beautybekky ¿A poco no está increíble?

