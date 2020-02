Este 2020 es bisiesto; te decimos el origen de este extraordinario año. Fuente Shutterstock

Cada cuatro años tenemos un año bisiesto, esto quiere decir que, el mes de febrero tiene 29 días, y este 2020, nos ha tocado vivirlo de primera mano, pero, ¿sabes por qué sucede?

Desmenuzados el año bisiesto

La palaba ‘bisiesto’, se compone del latín ‘bis sextus dies ante calendas martii’, cuyo origen se dio en el 46 antes de la llegada de Cristo, y significa literalmente, “repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo”.

La finalidad de este día de más, es necesaria, para corregir el desfase que se produce entre en el calendario griego que, dura 365 días, y el tiempo de duración del año trópico, mismo que, está compuesto de 365 días, 5 horas, 45 minutos y 45.10 segundos.

¿Cómo comenzó el año bisiesto?

El calendario romano, corría en el año 46 antes de cristo, pero no se encontraba completo, pues, debido a su impresión, tenía ya varios siglos de desfase, y Julio César encontró la solución en el calendario egipcio, por ello, encargó al famoso astrónomo Sosígenes de Alejandría, crear un calendario que, pusiera en orden el tiempo de su imperio.

Primer calendario bisiesto

Sosígenes de Alejandría, entregó a Julio César, un calendario basado en el calendario egipcio de los años 46 al 48 antes de Cristo, el cual, tenía aún los nombres romanos de los meses, tenía 365 días y cada cuatro años era bisiesto, pues, este tenía la finalidad de corregir el desfase provocado por un movimiento de la Tierra que, no se sincroniza con el Sol.

Este nuevo calendario, obligo a que el año 46 antes de cristo estuviera compuesto por 445 días, colocándose así, como uno de los más largos de la historia de la humanidad, y fue nombrado como el año de la confusión o juliano.

Calendario gregoriano

La implementación de este calendario, fue oficial para roma hasta el año 1582, y actualmente, se utiliza en casi todo el mundo, y por ello, se aplica el año bisiesto.

Un año bisiesto, cumple las siguientes reglas: es divisible entre, no lo es entre 100 y lo es si se puede dividir entre 400.

Personas que nacen el 29 de febrero

De manera coloquial, las personas que nacen en un año bisiestos, son llamadas ‘bisiestas’, y solo cada cuatro años, pueden celebrar su cumpleaños la fecha de su nacimiento, es decir, el 29 de febrero.

Cumpleaños de 29 de febrero. Fuente Shutterstock

Creencias del año bisiesto

La extrañes que llena un año bisiesto, ha provocado que, diversas culturas hayan tomado su llegada para generar creencias y supersticiones; por ejemplo, en Grecia, las parejas no se casaban durante ese año, pues, creían que, era de mala suerte.

La mujer británica, tomó poderío en un año bisiesto, pues, en el siglo XIX, se hizo muy popular que, las mujeres propusieran por medio de tarjetas postales matrimonio a los hombres, durante ese año en Reino Unido, según se cuenta, está actividad fue decretada por San Patricio, un santo irlandés.

En Estados Unidos en el año de 2008, Maryland, una profesora de secundaria, pidió que, el 29 de febrero no se trabajara, pues, técnicamente ese día no se paga, pues, al año, sigue siendo el mismo sueldo sea o no bisiesto, creando así, la “Revolución para no trabajar en día bisiesto”.

‘La Bougie’, es un periódico que sale cada 29 de febrero en Francia, país que, utiliza este día, para solicitar donaciones para diversas causas caritativas.

