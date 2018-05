Estas son las peores formas de bajar de peso

Bajar de peso es un reto que todos y todas tenemos alguna vez en nuestra vida y aunque hay que hacer muchos sacrificios, hay formas de bajar de peso que son cero recomendables.

Diuréticos

La pérdida de líquidos que produce esta opción puede llevar a la deshidratación y engañar sobre una pérdida de peso. En realidad perder peso, por la pérdida de líquido es una opción peligrosa y la pérdida que debe buscarse es la de grasa corporal, que no se logra con diuréticos.

Dietas milagro

La realidad es que este tipo de dietas siempre generan el indeseado efecto rebote y es que la gran mayoría apuestan por una dieta monótona, es decir, aquella basada en un sólo alimento o grupo de alimentos. Ejemplo de estas dietas, es la dieta del huevo o la de la piña.

Cremas reductoras

Quizá te hagan sudar pero no, no estás sudando grasa; la grasa no se suda. No existe evidencia alguna que demuestre que algún tipo de estas cremas funcione.

Laxantes

Afectan la función del sistema gastrointestinal y en ocasiones, este daño puede ser irreparable. Algunas de las consecuencias son diarrea, dolor abdominal, mareos y dolor de cabeza.

Utilizar laxantes por períodos prolongados también produce déficit de nutrientes y alteraciones en la absorción de nutrientes.

Estas son las peores formas de bajar de peso

Cirugía estética

Puede estar de moda pero involucra procedimientos invasivos que de resultar, pueden no durar mucho si no se lleva a cabo un plan de alimentación planificado por un nutriólogo.

“Batidos” saciantes

Tampoco existe evidencia de que este tipo de bebidas funcionen. Sin embargo, algunos pueden calmar la sensación de hambre a cambio del alto precio de dañar la salud gastrointestinal.

Pastillas o gotas

Son una de las opciones más peligrosas, la mayoría de este tipo de productos no están certificados, de hecho están prohibidos pues existen pruebas de los daños que causan en la salud.