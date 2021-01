Estas son las mejores DIETAS para las personas con diabetes

La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay dos tipos de diabetes, que pueden afectar el organismo, pero que, sin duda, se pueden prevenir con una buena alimentación o si ya se padece, hay dietas específicas que pueden ayudarte. La Verdad Noticias te informa.

Tipos de diabetes

De acuerdo con MedLine, en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada, de tal manera que, sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Aunque se desconoce la causa, algunos expertos indican que, la mejor manera de prevenir el desarrollo de la diabetestipo 2 es mantener un estilo de vida saludable, por esa razón traemos algunas dietas especiales que pueden ser la mejor ayuda, según Cleveland Clinic.

Dieta DASH

DASH corresponde a las siglas en inglés de Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión (Dietary Approaches to Stop Hypertension)., esta es baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras.

La dieta DASH para prevenir diabetes Foto nutshellnutrition

Esta dieta limita el consumo de sodio de 2 mil 300 miligramos por día y reducirlo de forma progresiva hasta llegar a mil 500 miligramos al día, además de caminar 15 minutos después del almuerzo y de la cena.

Dieta mediterránea

Si estás buscando un plan de alimentación saludable para el corazón, la dieta mediterránea puede ser la mejor, los principales componentes de la dieta mediterránea incluyen los siguientes:

Consumo diario de vegetarles, frutas, granos enteros y grasas saludables

Consumo semanal de pescado, aves, frijoles y huevos

Porciones moderadas de productos lácteos

Consumo limitado de carne roja

Dieta mediterránea para prevenir diabetes Foto 65ymás

Dieta vegetariana

Otra de las dietas que te ayuda a aprevenir la diabetes, ésta en su mayoría está basada en plantas, eliminan drásticamente la carne, pero permite alimentos como huevos y queso. De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard TH Chan encontraron que lo mejor es alimentarse a base de plantas, como verduras, frutas, cereales integrales, nueces y quelites.

La dieta vegetariana ayuda a prevenir la diabetes Foto cocina fácil

