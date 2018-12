Estas son las fantasías sexuales que más quisieran hacer los hombres

Estas son las fantasías sexuales que más de los hombres.

Todos o la mayoría de los hombres tienen fantasías sexuales que alguna vez les gustaría volver realidad, ya sea con su pareja o con una tercera en cuestión y aquí te mostramos el top de las que ellos quieren.

De acuerdo con Brett Kahr, psicólogo y autor del libro Who’s Been Sleeping in Your Head: The Secret World of Sexual Fantasies nueve de cada 10 personas tienen fantasías en la intimidad, y eso puede ser bueno, pues se trata de esos deseos de vivir experiencias sexuales poco convencionales que siempre están en su mente.

Aquí te dejamos el top de las que ellos quisieran hacer realidad:

Tríos

Algo que ellos siempre quieren hacer realidad es el sexo con dos mujeres; los enciende la idea de verlas tocarse, besarse y luego unirse al juego para darles placer a las dos.

Juegos de rol

Esta es muy típica, se trata de que los dos den vida a “personajes” para recrear una situación excitante; este tipo de escenas son muy comunes en las películas porno y por su puesto ellos quieren protagonizarlas.

Ver a su pareja con otro hombre

Quizá te suene extremo, pero a muchos les gustaría mirar a su pareja teniendo sexo con otro o bien ser ellos los que tengan intimidad con alguien más mientras son observadores por la pareja.

Sexo en lugares inapropiados

La adrenalina de hacerlo en lugares donde realmente no deberían es algo que los excita, pueden ser sorprendidos y eso le pone un toque extra de intensidad a la sesión. Puede ser el escritorio del jefe en plena oficina, el baño de un avión o en un auto.

Intercambio de parejas.

Se trata de una practica denominada swinger; para cumplir esta fantasía existen muchos lugares como hoteles o fiestas a donde las parejas asisten específicamente a cumplir este objetivo, claro, con el muto acuerdo entre ellos.

