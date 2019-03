Estas son las fantasías sexuales más extrañas de las mujeres.

Un estudio elaborado por el departamento de Psicología de la Universidad de Quebec (Canadá) y publicado en la revista Journal of Sexual Medicine, reveló sobre cuales son las fantasías sexuales más habituales que las mujeres se han figuraban.

Mantener relaciones sexuales en lugares extraños o insólitos (81,7%), recibir sexo oral (78,5%) o practicar una felación a un hombre (72,1%), ser masturbadas por su pareja (71,4%) o masturbar ellas a su pareja, acostarse con alguien que no sea su novio o marido (66,3%), ser dominadas sexualmente (64,6%), tener sexo en público (57,3%) y participar en orgías con más de tres personas (tanto hombres como mujeres (56,5%).

“El mundo del sexo y la sexualidad no tiene límites, ya que cada persona experimenta y encuentra el placer sexual de una forma diferente. En este sentido, desde LELO defendemos la idea de que no se debe prejuzgar a nadie por sus gustos sexuales, siempre y cuando no supongan ningún tipo de peligro para la salud”, señala Alberto Gooding, responsable de Comunicación de LELO.

Además de esto, la marca de juguetes eróticos de lujo, reveló la lista con algunos de los fetiches más extraños que ha recogido la marca.

Espectrofilia

Es la atracción sexual hacia un espectro, pero también se refiere a la excitación sexual que algunas personas experimentan al mantener relaciones sexuales rodeadas de espejos.

Formicofilia

Es la obtención de placer sexual derivado de tener insectos(hormigas, gusanos, etcétera) deslizándose por distintas partes del cuerpo, no solo en los genitales.

Necrofilia

Es la atracción sexual hacia los cadáveres, sin importar que sea humano o animal. Este es sin duda alguna uno de los fetiches más controvertidos de todo el mundo.

Autonepiofilia

Es una forma de alcanzar la excitación sexual con un pañal. Está asociado a los juegos eróticos basados en roles, ya que los autonepiofílicos encuentran excitante usar pañales o ser tratados como bebés.

Dendrofilia

Sentirte atraído sexualmente hacia los árboles y las plantas, pudiendo utilizarlas como si de objetos sexuales se tratara.

