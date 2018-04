Estar nerviosos es normal, pero gracias a ello pueden cometer varios errores en tu primer encuentro con esa persona especial.

Quizás la primera cita con tu nuevo galán no sea perfecta y por culpa de los nervios se cometan varios errores, en especial porque existe la presión que determina si habrá o no un segundo encuentro entre ustedes, pero si ya pasaron la etapa de conocerse, lo de ustedes ya es formal y quieren dar el siguiente paso en el terreno sexual, en este artículo están las 5 normas para el encuentro sexual perfecto.

Si tu galán y tú ya pasaron la prueba de la primera cita y realizaron más actividades juntos que los llevó a formalizar su relación debes tener en cuenta el A B C de los primeros encuentros sexuales, más cuando ya están por pisar el siguiente nivel en el terreno sexual.

Estas son las 5 normas para el encuentro sexual perfecto

El A B C de los primeros encuentros sexuales consiste en tener confianza en ti misma, no mostrar vergüenza sino naturalidad, dejarse llevar y no cerrarse a las posibilidades, por el contrario ser curiosa y alegre y llevar la mejor lencería que puedes llevarte a la cama.

Adiós celular

Al llegar al sitio del encuentro íntimo, procuren apagar el celular, esto demostrará interés de ambas partes por enfocarse en lo que pasará a continuación y en nada más.

Es desagradable que en esos momentos suene el teléfono o tu pareja esté más pendiente de la pantalla que de ti.

Básico

Antes de comenzar con las caricias tienes que tener en cuenta 3 elementos básicos para tener sexo: La higiene personal, tener protección y la empatía entre ambo, pues si no sientes esa conexión, es mejor no intentarlo.

Dormir o no

Si están en tu casa puedes indicarle que quieres que se quede a pasar la noche no moviéndote de la cama, enseguida entenderá que quieres que se quede.

Labor masculina

El hombre es el que debe encargarse de recoger el método anticonceptivo que hayan utilizado y si lo deja olvidado, recuérdaselo sutilmente.

Redes sociales

No coloquen mensajes en las redes sociales que no hayan sido acordados entre ambos. Igual que montar fotos después de la acción no es lo mejor, exponer tu intimidad nunca será algo bueno.

La relación no será mejor o más exitosa si la das a conocer, es recomendable no anunciar lo que aún no está confirmado porque se puede estropear.