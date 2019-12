Estas son las 4 claves para que seas FELIZ. (Foto cortesía

En esta vida la mayoría de las cosas, o casi todas se definen y esto muchas de las veces no ha llevado a establecer preguntas existenciales para poder comprender y alcanzar ese concepto, crean un convenio social y por ello muchas personas se ven carentes de estas, por ejemplo ¿qué es la felicidad?

Ante esto han surgido muchas definiciones y “métodos” pero de acuerdo al libro Do. El camino japonés de la felicidad, de la autora Junko Takahashi, te daremos claves para que sea feliz.

Valora lo que tienes

Si, esto puede que no sea tan nuevo, pero es muy cierto, puesto que el hecho de que estés pensando en lo que quisieras tener y no disfrutes lo que tienes, eso te puede llevar a un estado ansiedad; no se trata de que no tengas aspiraciones, sino simplemente de que valores todo lo que tienes.

Realiza una actividad y medita

La escritora Junko Takahashi explica que realizar algo te de la oportunidad detener tus actividades y concentrarte solamente en eso, sin que nada ni nadie lo interrumpa, “eso también es meditar”.

Conecta contigo

A veces solemos pensar mucho, en un sentido de darle vueltas a un pensamiento o estancar ideas, es por ello que lo mejor es que las liberes: “Nos hemos olvidado de cuidarnos a nosotros mismos, incluso somos muy estrictos”, explica Junko.

Vive el presente

En el libro Do. El camino japonés de la felicidad, explica que la ideología filosofía zen sugiere que nos olvidemos del pasado y no pensar en el futuro para que seamos felices.

“El zen trata de evitar que la nostalgia del pasado no nos deje avanzar o que las expectativas y preocupaciones sobre el futuro nos bloqueen”, comenta Junko Takahashi; información Telva.

