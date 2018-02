Estas son las 10 canciones románticas para cerrar con broche de oro este San Valentín

10 canciones románticas para que disfrutes este 14 de febrero con tu pareja.

La música es, sin duda, la mejor manera de pasar el rato ya sea solo o con alguien

Para que cierres con broche de oro San Valentín, ya sea llorando (sólo) para sacar todo lo que te has guardado desde el San Valentín pasado mientras ves películas románticas, o, con tu pareja después de una cena romántica y unas copas de vino, aquí te dejamos una lista de las 10 canciones más románticas.

Las puedes escuchar todas hoy de golpe (para terminar con el “sufrimiento”) o disfrutarlas con tu pareja en un fin de semana romántico.

¡Aquí te las dejamos para que las disfrutes!

10 canciones románticas para cerrar con broche de oro este San Valentín

1. "Love Story" - Taylor Swift

2. "Saturno" - Pablo Alboran

3. "No hay nadie más" - Sebastián Yatra

4. "Besos en Guerra" - Morat & Juanes

5. "Too good at Goodbyes" - Sam Smith

6. "Just the way your are" - Bruno Mars

7. "Bleeding Love" - Leona Lewis

8. "Labios Rotos" - Zoé

9. "Tarde" - Siddhartha

10. "The Heart Wants What It Wants" - Selena Gomez

Con información de SDP Noticias.