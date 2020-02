Estas podrían ser algunas de las razones por las que tu pareja no quiere que vivan juntos. (Foto cortesía Metro Ecuador)

Seguramente en un punto de la relación te has animado a llevarla más lejos y por ende de una u otra forma formalizar lo que tienen, decidiendo que ya es momento de que vivan juntos, sin embargo, y seguramente te está pasando, que él no quiere lo mismo, situación que te lleva a cuestionarte el por qué no quiere, por ello, y de acuerdo con diversas versiones que los hombres les hicieron saber al portal Soy carmín, te diremos cuáles son algunas de las causas por las que no quieren dar este paso.

Miedo a comprometerse

Así es, uno de los factores por los que algunos hombres no desean vivir con su pareja es porque le temen a lo que pueda salir mal, les da pavor pasar toda su vida con la misma persona o simplemente piensan que no pueden quererte para siempre.

Factor económico

Si, esta es otra causa por la que se frenan a dar ese paso, puesto que algunos piensan que no tienen los suficientes recursos para que lleves la vida que sueles tener o simplemente porque no quieren asumir toda la carga de los gastos; por ello es importante que si quieren vivir juntos, antes hablen en cómo los dos los podrían solventar.

Tiene otras responsabilidades

Lamentablemente hay personas que están en una relación y por otro lado tienen a otra pareja, o su compromiso puede ser económico y por ello, el anterior o este no les permite tener la facilidad económica o emocional para que ambos vivan juntos.

Desea finalizar la relación

Esta otra causa también es muy triste, puesto que mientras que tú planeas una vida con tu pareja, él ya no desea hacerlo y no sabe cómo decírtelo; por ello, y si es el caso, lo mejor será que lo hablen y las cartas queden sobre la mesa, recuerda hacerlo de la manera más tranquila.

