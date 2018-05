Estas características te hacen ser una chica sexy

Un buen cuerpo no es lo principal para ser una chica sexy, recuerda que hay otras características que volverán loco a cualquier hombre.

Una bonita sonrisa, personalidad y aprovechar las oportunidades son una de las claves para ser una chica muy sexy y lograr enamorar al chico que quieras.

Sonrisa, tu mejor carta de presentación

De acuerdo con el estudio “Integrating Gaze Direction and Expression in Preferences for Attractive Faces”, la gente tiende a juzgar como más atractivas a personas que sonríen. En el caso de las mujeres, la felicidades una cualidad muy atractiva.

Personalidad

Diversas investigaciones muestran que tanto en hombres, como mujeres, rasgos de la personalidad como la confianza y seguridad son muy atractivos. Y aunque parezca cliché, acentuar los rasgos femeninos o masculinos son un arma muy eficaz.

Aprovechar los atributos

Todos podemos sacar provecho de nuestros rasgos físicos, ya sea a través de maquillaje, vestimenta, complexión o particularidades (un lunar, tamaño de manos, etc.) Resaltar este tipo de atributos siempre funciona para darse a notar del resto de personas.

Higiene

A pesar de los tiempos y las modas, la limpieza o higiene personal siempre será una cualidad más atractiva que lo contrario. Si bien entre los hombres la barba puede ser un plus, si no se tiene presentable pierde su efecto. Lo mismo sucede con el cabello de las mujeres, así lo demuestran varios estudios.

Tomar ventaja del propio género

Se dice que las comparaciones son odiosas, lo cierto es que investigadores han comprobado que cuando una persona se junta con otras que son menos simpáticas o agraciadas físicamente, de inmediato llamará más la atención y será más atractiva.