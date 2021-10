De acuerdo con el Artículo 330. La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Sin embargo esta practica es cada vez más frecuente por ello te compartimos las estadísticas de INEGI sobre el aborto en México 2021.

Sin embargo, cabe mencionar que la respuesta corta a la pregunta de cuántas mujeres abortan en el país es que no lo sabemos con precisión, porque buena parte de la información o no existe o no se publica.

De acuerdo con el INEGI, en México, la razón de mortalidad materna debido al aborto legal ha disminuido de 2010 a 2019, pasando de 56.2 a 31.2 respectivamente, por cada 100 mil nacimientos estimados, sin embargo, el 5% de estas muertes fueron por aborto.



¿Qué dice la ley sobre el aborto en México?

En México ya se puede abortar de manera legal

En 1997 - Se logra la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana sólo en los siguientes casos: Cuando el embarazo es producto de una violación. Cuando hay peligro de muerte para la madre. Inseminación artificial no deseada.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en 2021 - El 7 de septiembre, 10 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia elimina la penalización del aborto en los artículos 196, 198 y 199 del Código Penal del estado de Coahuila.

Esto se da gracias a la acción de inconstitucionalidad promovida en 2017 por el entonces Procurador General de la República (hoy Fiscalía General de la República), Raúl Cervantes Andrade, quien había encontrado disposiciones que contravenían la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales de los que forma parte México.

La decisión es histórica ya que por primera vez la SCJN reconoce que las mujeres y las personas gestantes en México tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y que al no permitir que estas personas accedan a una Interrupción Legal del Embarazo no solo se vulneran sus libertades reproductivas consagradas en el articulo 4 de la actual constitución federal, sino que además estigmatiza y pone en riesgo a las personas más pobres y en mayor grado de marginación así como al personal de servicios salud.

¿Dónde puedo abortar en México?

En CDMX hay diversas clínicas donde practican el aborto legal

El servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se brinda de manera legal, calidad, segura, confidencial y gratuita en 7 Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y 7 Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Clínicas donde puedes abortar gratis en la CDMX

Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán.

Centro de Salud México - España.

Clínica Comunitaria Santa Catarina.

Clínica de Salud Sexual y Reproductiva Raffaela Schiavon.

Hospital General Enrique Cabrera.

Hospital Materno Infantilñ

Hospital General Ticomán.

Muertes por aborto clandestino en México - INEGI 2021

El aborto clandestino puede provocar la muerte

La encuesta de ENDIREH 2016, reportó cuantas mujeres dijeron haber estado embarazadas en los últimos 5 años tuvieron un aborto. La encuesta reporta que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años; de estas, poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto.

De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, el aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna –junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta (preeclampsia y eclampsia) y el parto obstruido–, y además es la única de las cinco que es casi totalmente prevenible.

Estas cinco causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo; el aborto no seguro, por su parte, es responsable de al menos 1 de cada 12 muertes maternas. En CDMX, el aborto será permitido hasta los 5 meses de embarazo.

Ahora conoces más sobre las estadísticas de INEGI sobre el aborto en México 2021, y los riesgos que conlleva esta practica.

