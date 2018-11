Esta oración es efectiva para atraer el amor ¡Anímate a hacerla!

Para atraer el amor y tener abundancia en tu día a día, la oración a oshun es muy efectiva, así que debes animarte a hacerla.

Primero empecemos con una breve explicación de esta oración, oshun, es el nombre que recibe una de las deidades yoruba más conocidas, y se hermana en las religiones híbridas del Caribe con la Virgen de la Caridad del Cobre, matrona de Cuba. Se reconoce a Oshun como la deidad responsable de la abundancia y la fertilidad.

Por esta razón es que se asocia a los ríos y al fluir del agua en los manantiales, y por eso se conocen muchas plegarias a Oshun que se han venido realizando históricamente. Más adelante encontrarás la oración a Oshun para buscar y hacer fuerte el amor.

El rezo a Oshun con fines amorosos consiste en una oración principalmente destinada a incrementar el poder de la energía sensual y fecunda. A ella se elevan las oraciones para invocar la suerte en la vida familiar y las bendiciones de los hijos. Está muy relacionada con el poder de la mujer en la capacidad de dar vida y reclama para ser igual que un hombre.

La oración a Oshun está destinada a incrementar el poder de la energía sensual y fecunda y es la siguiente:

Por la presencia del fuego, por los poderes de la tierra, por las virtudes del agua, por la inspiración del aire, invoco y conjuro a Oshun, bailarina de los 5 pañuelos.

Por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por amor para que se dirijan a (nombre de la persona que va a amarrar) donde esté, trayendo su espíritu ante mi (decir tu nombre) amarrándolo definitivamente a mi.

Que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor en cuádruple. (su nombre) jamás quiera a otra persona y que su cuerpo solo a mi (tu nombre) me pertenezca. (su nombre) no beba, no coma, no hable, no escuche, no cante a no ser en mi presencia.

Que mis recuerdos lo apresen para siempre, por los poderes de esta oración.

Oh poderosisima Oshun, gira y use su poder y aleje a (su nombre) de cualquier mujer con quien el este en este momento; y si estuviera que llame mi nombre. Quiero amarrar el espíritu y cuerpo de (su nombre de la persona que va a amarrar) porque lo quiero amarrado y enamorado de mi (tu nombre).

Quiero que (su nombre) se quede dependiente de mi amor, quiero verlo muy enamorado de mi (decir tu nombre) deseándome como si yo (tu nombre) fuese la última persona de la faz de la tierra.

Quiero su corazón prendido a mí eternamente, que en nombre de la gran Reina Oshun bailarina de los 5 pañuelos, florezca este sentimiento dentro de (nombre de la persona que va a amarrar) dejándole preso a mí 24 horas por día.

Oh mi preciosa Oshun, con tu gran fuerza y poder has de traer a (su nombre) para mí, pues yo a él lo deseo, y lo quiero deprisa.

Por tus poderes ocultos (su nombre) comience a amarme a mí (tu nombre) a partir de este exacto instante y que el piense sólo en mí (tu nombre) como si yo fuese la única persona del mundo.

(Su nombre) venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo, que (su nombre) me ame mucho, venga manso y como yo deseo. Yo le agradezco a la santísima Oshun y prometo siempre llevar su nombre conmigo.

Oh Poderosa reina bailarina de los 5 pañuelos Quiero de vuelta a mi amado (su nombre) no tenga sosiego hasta que venga a buscarme, y vuelva a mí poderosisima Oshun yo te imploro para que me traigas a (su nombre) que no me entristece con su desprecio, (su nombre) olvide y deje de una vez y por todas, todos los otros amores y a los que nos quieran apartar.

(Su nombre) sea desanimado y frío con otras personas, que desanime y sea frío con todas las otras mujeres, que cualquier otra mujer que este con (su nombre) salga inmediatamente de la vida de él y no se retracte de nada.

(Su nombre) termine esa relación urgentemente (su nombre) se sienta solo, humillado y avergonzado. Que él venga a mi (tu nombre) pida mi amor y mi perdón.

Oh! Linda poderosa Oshun que en ese momento (su nombre) no quiera más andar con nadie ni con sus amigos. Que quede solo pensando en mí y pensando cómo va a hacer para hacerme feliz.

Necesito mi reina una señal, una llamada tuya, cualquier contacto para yo saber si (su nombre) piensa en mi y que me quiere, y me quite de esa oscuridad.

(Su nombre) hable conmigo, que sienta que me echa de menos. Usted es fuerte y poderosa, traiga a (su nombre) a mis pies, para no más salir, y que venga corriendo, que deje todo y a todos. Y que sólo piense en mi (tu nombre).

Linda y poderosa Oshun, bailarina de los 5 pañuelos que con su grande y fuerte poder quite todas las barreras que están impidiendo que (su nombre) que me ame locamente y desee unirse a mí.

(Su nombre) quiero a mi amado, amándome y admirándome siempre. Que él no sienta más deseos sexuales por ninguna otra persona. Que sus deseos sean sólo conmigo (tu nombre) que sus pensamientos, gentilezas y bondades sean sólo para mí.

(Su nombre) quiera mucho de verdad que yo (tu nombre) me quede con él y se case conmigo. Pero además, quiero que usted, linda y poderosa Oshun, aleje de (su nombre) cualquier otra mujer. Y que podamos ser felices juntos, que él sólo sienta atracción y deseo sexual por mí.

Que él me llame por teléfono, desde ya y a todo instante. Que sienta nostalgia por mi persona, y que sufra lejos de mi (tu nombre) y no aguante más sufrir.

Quiero que (su nombre) me busque hoy y ahora quiero oír la voz de él, pidiendo verme para quedarse conmigo y volviendo a mí (tu nombre) para siempre, diciendo que me ama y que me quiere solo a mí pidiéndome matrimonio a corto plazo.

Gracias por el favor concedido. Prometo mi reina preciosa Oshun ofrecer lo que tú quieras, una vela, o lo que deseen ofrecerle con bienestar para todos, amada Oshun, así sea.