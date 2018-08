Esta es la técnica efectiva para que ambos alcancen el orgasmo.

Esta es la técnica efectiva para que ambos alcancen el orgasmo y se conoce como la alineación coital que es una habilidad para recorrer el único camino comprobado por la ciencia para alcanzar el orgasmo femenino.

Técnica para alcanzar el orgasmo femenino.

Muchas personas se han cuestionado sobre el porqué no se alcanza un orgasmo al mismo tiempo en una relación sexual y es un poco complejo de explicar pues, el orgasmo masculino no tiene nada de misterioso, ya que no hace falta mayor explicación ni una estimulación precisa y prolongada para conseguirlo.

El orgasmo masculino es más fácil de lograrlo.

De esta manera se ha abordado el tema de la técnica de la alineación coital que es la estimulación del clítoris y las zonas eréctiles circundantes, una región conocida como el pene femenino por Giulia y Vincenzo Puppo, médicos y sexólogos especialistas en el tema.

Para lograr la alineación coital hay una serie de pasos, para empezar tienes que mantenerte en una postura similar al misionero (la mujer acostada boca arriba, mientras su pareja se posiciona entre sus piernas viéndola cara a cara).

Postura sexual llamada el misionero.

El hombre debe mantener las piernas estiradas, sosteniendo su peso ligeramente con ambas rodillas. Las piernas de la mujer deben estar lo más cerradas posible, rodeando la cadera de su pareja y colocando los tobillos sobre la parte trasera de las rodillas del hombre para estrechar aún más la entrada a la cavidad vaginal.

Cabe mencionar que la penetración no debe ser completa, sino parcial y, lo más importante: el contacto pélvico entre ambos debe ser constante y mantener una ligera presión sin despegarse, una señal de que lo están haciendo correctamente.

Postura sexual.

El movimiento pélvico masculino debe ser constante e impulsar hacia arriba (no de adentro hacia afuera, ni de un lado a otro), mientras que el femenino debe acompañarlo con un empuje hacia abajo (en dirección del pene para provocar un roce permanente con la pared vaginal posterior) e imprimir su propio ritmo según crezcan las sensaciones placenteras.

Técnica efectiva para que ambos alcancen el orgasmo en una relación sexual.

No hace falta acompañar el movimiento con apoyo de brazos o piernas. La estimulación del clítoris y los demás tejidos eréctiles a su alrededor será máxima y manteniendo un ritmo constante, el ansiado orgasmo femenino debe manifestarse con mayor facilidad que en otras posiciones. Una vez que las contracciones vaginales sean más intensas, el hombre sabe que es momento de alcanzar el orgasmo con su pareja de forma simultánea de acuerdo a CC.