Esta es la señal de que comes DEMASIADAS papas fritas y porque es PELIGROSO

Las papas fritas son el bocadillo salado más vendido en el país, con más de $ 7 mil millones en ventas en un año, por lo que decir que esta comida frita es popular sería quedarse corto.

Pueden ser populares, pero no son buenos para ti. De hecho, las papas fritas son el número uno en la lista de los 7 alimentos con más probabilidades de aumentar de peso, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Dado que una gran mayoría del país se entrega a esta comida salada, grasosa y frita de forma regular, es muy probable que una buena parte de la gente esté comiendo demasiadas. Pero, ¿cómo puede usted decir? En La Verdad Noticias te lo revelamos.

Consumir en exceso las "papas fritas" provocaría varios problemas de salud

Está comiendo demasiadas papas fritas si...

Liz Lehman, fundadora de Aluminate Life, nos dice que "La señal número uno de que está comiendo demasiadas papas fritas es sentirse hinchado e inflado, especialmente las manos, los pies y los labios.

Esto es debido a la retención de agua por exceso de sal". También puede sentirse hinchado debido al aumento de peso causado por comer demasiadas papas fritas altas en calorías.

"Los fabricantes saben que es difícil dejar de comer papas fritas una vez que comienzas. Cuanto más papas fritas saladas y con alto contenido de grasa comas, más quieres" y más peso puedes ganar, dice el médico, Leann Poston.

¿Cuántas papas fritas son "demasiadas"?

Más de 1 porción al día es demasiado, comparte la dr. Lehman. Una porción es de 1 onza o 18 chips. Pero incluso comer una porción de papas fritas al día es mucho y los expertos explican porque.

Alexis Parcells, cirujano plástico certificado por la junta y propietario de Parcells Plastic Surgery, dice que realmente debería limitar el consumo de papas fritas a no más que la palma de su mano.

"Las papas fritas tradicionales se sazonan con una gran cantidad de sal y aceite. Como cualquier comida chatarra, se pueden tolerar en pequeñas dosis [...] dosis más grandes no son saludables y rápidamente conducirán a un aumento de peso".

¿Por qué te hacen sentir hinchado e inflamado?

El Dr. Lehman nos dice que la mayoría de los síntomas del consumo excesivo de papas fritas están relacionados principalmente con el consumo excesivo de sodio.

La ingesta recomendada de sodio es de menos de 2,300 miligramos al día, pero la mayoría de las personas consumen más de 3,200 miligramos al día, muchos de los cuales llegan por la comida chatarra.

Una porción de papas fritas equivale a una onza, pero a menudo las papas fritas se envasan en bolsas de dos onzas para una sola porción. Porque, ¿quién puede resistirse a abrir una bolsa de papas fritas y no terminarla?.

Eso puede llevar a ingerir hasta 660 miligramos de sodio si consume toda la bolsa, ¡eso es el 29% de su ingesta diaria recomendada! Las bolsas con sabor, como barbacoa, crema agria o sal y vinagre, son algunos de los peores infractores.

"Las papas fritas están hechas con aceites refinados y carbohidratos procesados, que son altamente inflamatorios, explica Trista Best, dietista registrada de Balance One Supplements.

"Son una clase de aceites omega-6, que son inflamatorios, especialmente cuando hay un desequilibrio de grasas antiinflamatorias omega-3. Esto conduce a inflamación y dolor en el cuerpo junto con confusión mental, fatiga y aumento de peso".

También existen algunos problemas a largo plazo

La mayoría de los efectos secundarios peligrosos de comer demasiadas papas fritas se sentirán a largo plazo, y sería difícil señalar a las papas fritas como el único culpable.

Uno de los peores efectos secundarios de comer demasiadas papas fritas también es increíblemente difícil de detectar hasta que es muy tarde: la presión arterial alta.

"Las papas fritas generalmente tienen entre 120 y 180 miligramos de sodio por onza. A largo plazo, esto puede causar presión arterial alta".

Las señales de la presión arterial alta

"Desafortunadamente, la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen síntomas asociados con ella, y esto puede ser peligroso ya que es posible que no se diagnostique y trate adecuadamente".

"Si no se trata, la presión arterial alta puede provocar un derrame cerebral, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y enfermedad renal", dice el Dr. Parcells.

Otros efectos secundarios a largo plazo de comer muchas patatas fritas son aumento de peso, dificultad para dormir, piel seca, enfermedad renal, dolores de cabeza e inflamación.

¿Significa que no debería comer patatas fritas?

Las papas son realmente decentemente saludables. La mayoría de las veces, las papas tienen mala reputación porque comúnmente las consumimos como alimentos fritos.

En realidad, las papas son un carbohidrato asequible y son una fuente sorprendentemente buena de potasio (13% DV) y vitamina C (23% DV) cuando se comen con la piel. Las papas fritas, por otro lado, son una historia diferente.

"Tienen un valor nutricional bajo, un alto contenido de sodio (que puede afectar la presión arterial) y, a menudo, contienen ingredientes proinflamatorios, como aceites vegetales altamente procesados, que provocan disfunción de la salud y enfermedad".

Expertos piden disminuir el consumo de papas fritas

Pero realmente no se puede culpar a las papas fritas por todos sus problemas de salud.

"Aparte de las circunstancias extremas (¡como una dieta basada principalmente en patatas fritas!), Es difícil considerar el consumo de patatas fritas de forma aislada sin considerar la calidad general de la dieta como un todo", dice Vettel.

"Por ejemplo, si a alguien realmente le gustan las papas fritas y tiene una dieta principalmente de alimentos integrales llena de alimentos de calidad y ricos en nutrientes, el impacto negativo en la salud de comer ocasionalmente papas fritas es menor.

Para determinar si necesita reducir el consumo de papas fritas, debe reflexionar sobre sus hábitos alimenticios. y piense si tiene alguna condición de salud (como presión arterial alta) que pueda requerir que reevalúe su consumo de papas fritas.

¿Cuáles son algunas alternativas saludables?

Si está comiendo demasiadas papas fritas, considere comer un sustituto: "Las alternativas incluyen las frituras de verduras al horno, las de manzana y las palomitas de maíz. Estos bocadillos tienden a tener menos sal, calorías y grasa que los fritos".

Ni siquiera necesita un sustituto 1: 1 de las papas fritas para mejorar su estado de salud. En cambio, simplemente puede concentrarse en agregar más alimentos saludables a su dieta que "desplacen" a las papas fritas:

"Al agregar alimentos más saludables a su dieta, desplazará suavemente las opciones que no son las mejores para usted. Este concepto de exclusión puede ayudarlo a crear una relación más saludable con los alimentos en general".

