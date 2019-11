Esta es la razón por la que todo el día tienes hambre o piensas en comida. (Foto cortesía Norlatifah)

La comida es deliciosa y hay veces que nos gustaría estar ingiriendo alimentos a cada rato, sin embargo esto no a es causa porque tenga un buen sazón o sea tu preferida, puesto que si a cada rato piensas en comida o tienes hambre, hay algo que está pasando.

Así es, algunas causas por la que te sientes así es porque te faltan ciertas cosas en tu dieta, por ejemplo el omega 3, sin embargo esto lo puedes solucionar si agregas más filetes de pescado en tu comida de la semana.

Comer pescado te ayudará a que no tengas hambre todo el día. (Foto cortesía Receta Cubana)

Qué hacer si todo el día tienes hambre

Verduras a tus platillos

Esta recomendación a lo mejor ya nos tiene cansados, sin embargo las verduras serán tu gran aliado para que ya no estés pensando en comer a cada rato; come la verdura que necesites, y más si esta es verde.

Grasas

A veces esta palabra puede espantar a muchas personas, pero hay que recordar que hay grasas saludables. Incluye estas en tus tres platillos fuertes del día (desayuno, comida y cena), notarás la diferencia; las grasas buenas estimularán tu metabolismo y energía.

Fruta

Tener esa sensación de hambre todo el día no es algo agradable, pero gracias a las frutas te sentirás satisfecho por un tiempo más prolongado. Trata de ingerirlas en el desayuno o en las colaciones; opta por la fruta entera y no en jugo puesto que el fruto en si contiene todos los nutrientes,gracias a esto el azúcar natural no eleva la glucosa al momento.

Carbohidratos

También a este se le teme, pero a los buenos no debes por qué, si hay que temerle a las harinas blancas puesto que en la sangre es como si le inyectaras azúcar; agrega arroz integral, avena, lentejas, papa, avena, camote y frijoles para que te sientas más saciado.

Cuida el lugar dónde comes

Si, este punto también es de suma importancia, puesto que a veces comemos mientras vemos la tele o checamos nuestras redes sociales, y con esto el cerebro suele a tener más hambre y no llega al nivel de saciedad puesto que en todo momento está siendo estimulado por otra cosa; así que mejor designa esos 30 minutos para comer en calma.

