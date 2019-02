Esta es la razón por la que Kate Middleton pidió disculpas a asistentes de BAFTA.

La Duquesa de Cambridge Kate Middleton, asistió a los premios BAFTA, deslumbrando a todo mundo y de la mano del Príncipe William, quien es el presidente de la organización, por lo cual todas las miradas giraron hacia su camino, pero Kate en algún momento de la noche tuvo que disculparse dulcemente con todos los asistentes y aquí te decimo porque.

Aunque todo mundo estaba muy emocionado de poder ver a los Duques de Cambridge, en medio de todo el protocolo del evento, Kate pidió perdón a las estrellas que la rodeaban en el Royal Albert Hall cuando tuvo que se escoltada para dejar su lugar y poder reunirse con el Príncipe William casi al final de la ceremonia.

Cabe mencionar que el segundo en la línea de sucesión fue el encargado de presentar el último premio de la noche, por lo que la Duquesa tuvo que reunirse con él detrás del escenario para que juntos pudieran felicitar en privado a cada uno de los ganadores.

Kate fue llevada por la Jefe Ejecutiva de los BAFTA,Amanda Berry, hacia afuera de la sala,mientras con voz muy baja para no interrumpir lo que pasaba en el escenario, pedía disculpas a quienes estaban cerca por el inconveniente.

Además antes había sucedido algo parecido, pues a la llegada de los Duques al lugar, como se suele hacer por cuestiones de protocolo y seguridad, fueron los últimos en llegar a la sala, una vez que la alfombra roja ya se encontraba totalmente vacía. Después de saludar a los encargados de la organización, se presentó en el Royal Albert Hall su llegada ante un silencio.

Lució deslumbrante en un vestido one shoulder en blanco de Alexander McQueen.

La duquesa lució deslumbrante en un vestido one shoulder en blanco de Alexander McQueen. El diseño podría resultarte familiar por tratarse del mismo diseño que llevó en la fiesta por el cumpleaños 70 del Príncipe Carlos hace un par de meses, aunque en esa ocasión en la que no se pudo ver el look al completo lo hizo en color rosa.