Esta es la edad perfecta para comenzar a hacer ejercicio

Desde niños, de una u otra forma comenzamos a hacer ejercicio: corremos en los jardines, en la escuela y en donde sea que nos sea permitido; caminamos, saltamos y hacemos infinidad de actividades físicas, pero en realidad, ¿cuál es la edad perfecta o ideal para comenzar a hacer ejercicio?

Muchos padres inscriben a sus pequeños a clases de fútbol, béisbol, natación, ballet, jazz, entre otros, y podemos ver a los chiquitines desde los 3 o 5 años de edad desempeñarse en algún deporte o actividad artística (relacionada con el ejercicio).

Como resultado, los niños se desarrollan mejor durante la pubertad, gozan de mejor salud, tienen buena condición física, se desempeñan mejor en distintas áreas que requieran esfuerzo físico e incluso logran cumplir con los estándares de estética corporal.

Sin embargo, hay personas que por el contrario, deciden comenzar a realizar ejercicio hasta después de los 30 o 40 años, cuando ya se han desarrollado profesionalmente, son independientes, se conocen a sí mismas, se sienten totalmente desarrolladas físicamente e incluso tienen hijos.

Del otro extremo, hay personas que entradas a la vejez deciden comenzar a cuidarse para sufrir en menor medida de los achaques propios de la edad, para mantenerse independientes el mayor tiempo posible y para sentirse útiles y bien consigo mismos.

Como ves, cada quien tiene su propio camino y cada uno decide cuál es el momento adecuado para comenzar a ejercitarse.

Claro, no te vamos a mentir, existen muchísimos beneficios de hacer ejercicio: mejorar tu resistencia, aumentar tu fuerza muscular, mejorar la flexibilidad y movilidad de tus articulaciones, mejorar la resistencia a la insulina, controlar tu peso, regular tu presión arterial, cuidar la densidad de tus huesos y muchos, muchos beneficios más.

No obstante, no importa si comenzaste desde pequeño o apenas te estás decidiendo, lo importante es comenzar y en conclusión te podemos asegurar que no existe una edad perfecta para hacer ejercicio, la edad es sólo un número y lo importante es mantenernos saludables y sentirnos bien con nosotros mismos.

