Esta es la cantidad de sexo que debes tener para que tu pareja no sea infiel.

De acuerdo a un estudio de la Society for Personality and Social Psychology, se dió a conocer la cantidad de sexo que las parejas deben tener para que no sean infieles.

Los investigadores realizaron el estudio a 30.000 ciudadanos de EEUU, con los datos recopilados durante cuarenta años, se pudo comprobar que en las relaciones de pareja, hacen el amor una vez a la semana aparejaba una mayor felicidad con respecto a frecuencias inferiores, pero hacerlo con mucha frecuencia no reportaba una mayor satisfacción.

Si bien la Universidad de Chicago, ya había afirmado que tener sexo una vez a la semana era lo habitual, también confirmo que las parejas estables que tenían más sexo no necesariamente sentían mayor satisfacción.

Estudios lo confirmaron.

Otro estudio confirmó estos datos, al entrevistar a 2 400 matrimonios en un lapso de 14 años. Aquí las parejas no declaraban sentirse más felices, solo satisfechas sexualmente.

Se debe encontrar un punto medio que los deje satisfechos y felices a ambos.

Además la psicóloga Amy Muise recomienda a las parejas no sentirse menos si su vida sexual es mucho menor a tener sexo una vez a la semana. Lo que se debe hacer es conversar con el compañero sobre sus necesidades reales de sexo y encontrar un punto medio que los deje satisfechos y felices a ambos.