Esta es la HORA exacta en la que debes DORMIR para descansar perfectamente

Si sientes que no has descansado, puede deberse a que el cambio de horario ha afectado tu rutina de sueño. Esta nueva e inteligente herramienta te dirá exactamente a qué hora debes irte a dormir si quieres despertarte sintiéndote renovado, sigue leyendo y te diremos de qué se trata.

Aunque es solo una hora, muchos de nosotros encontramos que el cambio de horario realmente afecta el sueño, puede causar estragos en su rutina de irse a la cama y puede dejarlos luchando para quedarse dormidos o despertarse durante días.

En un intento por abordar esto, las personas inteligentes de la compañía de cortinas y persianas Hillary's han creado una calculadora que calcula exactamente a qué hora necesita irse a la cama dependiendo de la hora a la que necesite despertarse a la mañana siguiente.

Importancia de dormir y descansar

Dormimos en ciclos de 90 minutos y deberíamos aspirar a tener cinco o seis de estos ciclos cada noche. Si bien la hora adicional significa que es probable que tengamos un ciclo adicional, puede confundir a nuestros cuerpos y tienen que acostumbrarse a dormir más, lo que a veces nos deja con una sensación de lentitud.

La experta en sueño de la compañía, Lucy Askew, dice: Es muy importante dormir bien por la noche, ya que esto realmente puede afectar su función al día siguiente. Dormir bien ayuda con su productividad, niveles de concentración y su cognición, por lo que afecta casi todos los aspectos de su vida.

No solo esto, sino que dormir puede reducir el riesgo de enfermedades como el corazón, ayuda a mantener fuerte el sistema inmunológico y es vital para apoyar su bienestar mental.

La falta de sueño tiene un impacto en tu salud más grande de lo que te imaginas. No solo puede afectar tu forma de funcionar al día siguiente, sino que también puede cambiar tu apariencia y envejecer tu piel más rápido. La falta de sueño también puede causar que tu piel se quiebre.

Los problemas de salud más graves asociados con no dormir lo suficiente incluyen la presión arterial alta, la diabetes y los ataques cardíacos. También hay estudios que relacionan no dormir lo suficiente con la depresión.

Hora ideal para irse a dormir

Adultos

Si necesita levantarse a las 6 a.m., debe irse a la cama a las 8.46 p.m., 10.16 p.m., 11.46 p.m. o 1.16 a.m.

Si necesita levantarse a las 6.30 a.m., debe irse a la cama a las 9.16 p.m., 10.46 p.m., 12.16 a.m. o 1.46 a.m.

Si necesita levantarse a las 7 a. m., debe acostarse a las 9.46 p. m., A las 11.16 p. m., A las 12.46 oa las 2.16 a. m.

Si necesita levantarse a las 7.30 a.m., debe irse a la cama a las 10.16 p.m., 11.46 p.m., 1.16 a.m. o 2.46 a.m.

Niños

Si necesita levantarse a las 8 a.m., debe irse a la cama a las 10.46 p.m., 12.16 a.m., 1.46 a.m. o 3.16 a.m.

Si necesita levantarse a las 8.30 a. m., Debe acostarse a las 11.16 p. m., A las 12.46 a. m., A las 2.16 a. m. O a las 3.46 a. m.

Si necesita levantarse a las 9 a. m., Debe acostarse a las 11.46 p. m., 1.16 a. m., 2.46 a. m. O 4.16 a. m.

Si necesita levantarse a las 9.30 a. m., Debe irse a la cama a las 12.16, a las 1.46, a las 3.16 oa las 4.46 a. m.

