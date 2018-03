Esta es la Enfermedad sexual que se está volviendo difícil de curar

La OMS señala que el padecimiento que trae dolor al orinar y ardor está mutando en súperbacterias

"Tenemos que estar más vigilantes ahora", alertó

“La medicina necesita nuevos antibióticos, una vacuna a largo plazo para prevenir la infección y pruebas que predecirán con exactitud si un antibiótico funcionará en una infección en particular” externó.

La organización mundial de la Salud lanza una advertencia sobre el virus sexual que se ha esparcido de manera alarmante en el mundo. Lase está volviendo “imposible” de tratar con algunos antibióticos y aparece con mayor frecuencia en ambos sexos.Según el portal CNN, Teodora Wi, especialista en reproducción humana de la OMS, señaló que aunque se han comenzado a utilizar nuevas clases de antibióticos para tratar la infección, la bacteria evoluciona para resistirlas. En Japón, Francia y España se detectaron tres superbacterias que no pueden ser vencidas con el mejor antibiótico:Datos proporcionados de por la OMS señalan que en el mundo cada año se infectan decerca de 78 millones de personas. Mientras que en los Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades calculan que hay 820.000 nuevas infecciones por gonorrea cada año. Incluso los datos de 77 países recogidos por la OMS muestran que hay una resistencia generalizada a los antibióticos más antiguos, comunes y baratos, los que hoy se preinscriben de manera normal. Fue a inicios del 2017 cuando la gonorrea se nombró una de los 11 tipos de bacterias que los expertos en salud creen que representan las mayores amenazas para la salud humana y que necesitan de manera urgente nuevos antibióticos.Según público Marc Sprenger, director de resistencia antimicrobiana de la OMS, dijo que hay una necesidad urgente de medicamentos y pruebas para prevenir, diagnosticar y tratar la gonorrea, la cual se está desestimando sobre su capacidad para dañar a quien la padece.La penicilina, tetraciclina y fluoroquinolonas, no han dado los resultados esperados según los CDC."Es importante entender que desde que los antibióticos aparecieron, la Neisseria gonorrhoeae ha sido bastante rápida en desarrollar resistencia a todas las clases de antibióticos con los que se la ha tratado", afirma Manica Balasegaram, director de la Asociación Mundial de Investigación y Desarrollo de Antibióticos. De 2009 a 2014, se comenzó a notar la resistencia generalizada a los medicamentos usados para tratar la gonorrea como ciprofloxacino, azitromicina e incluso tratamientos de último recurso como las cefalosporinas de espectro extendido, según la OMS. Por esta razón, en 2016, la organización comenzó a aconsejarles a los médicos que cambiaran el tradicional tratamiento por una combinación de dos medicamentos: ceftriaxona y azitromicina después de que más de 50 países informaron que los CES ya no eran eficaces en algunos casos. Pero hay una razón por la que este virus se ha vuelto resistente a los tratamientos recomendados, y peor aún han limitado la creación de nuevos medicamentos para su cura y es que "no es muy atractiva para las empresas farmacéuticas comerciales", dijo la OMS. Es importante acudir al médico cuando los síntomas de la gonorrea empiezan a aparecer, entre ellos una sensación de ardor al orinar y descarga inusual del pene o la vagina. Cuando la enfermedad no es tratada a tiempo puede causar dolor abdominal a largo plazo y enfermedad inflamatoria pélvica, lo que podría conducir al embarazo ectópico y a la infertilidad. Lo verdaderamente alarmante es que la mayoría de las personas que están infectadas no tienen ningún síntoma y en algunos casos, los médicos erróneamente diagnostican gonorrea, señalaron funcionarios de salud. Motivo que ha llevado que el uso indebido de antibióticos está contribuyendo al desarrollo de resistencia a los fármacos contra el padecimiento, así como otras enfermedades bacterianas. Fuente CNN