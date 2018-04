Si estás pensando en abandonar el gym por pasar más momentos sexys con tu galán, podrías cometer un grave error...

En algún momento de sus vidas han escuchado decir que tener sexo es el mejor ejercicio y si te lo has creído, puede ser que te hayas dicho: “ok, no fui al gimnasio, pero tuve sexo hoy es lo mismo, ¿no?”, pero no sabes que te estás mintiendo pues te compartiremos la cantidad de calorías quemas durante una relación sexual.

Actualmente y desde hace algún tiempo, los programas televisivos, el Internet, entre otros medios, se han encargado de hacernos creer que una buena forma de ejercitarnos, es por medio del sexo.

Incluso series y películas como ‘Sex and the City’ han manejado este tema y nos han hecho creer aún más en esta afirmación, esto en la escena donde Miranda se queja de como su nueva relación, la ha alejado de su rutina de ejercicio, a lo que Carrie contesta: “Si estás teniendo sexo, no necesitas ir a tu clase de spinning, tranquila…”

No dudamos que muchas personas y en especial mujeres, sintieron alivio y se relajaron al pensar que su momento hot con su pareja las ayudó a estar en forma.

Esta cantidad de calorías quemas durante una relación sexual

Y es que pensar que tener relaciones sexuales con tu galán, además de hacerte pasar un muy buen rato, te hará un cuerpazo de impacto, pero las cosas no son para nada así.

Claro, no es así, a menos que el sexo con tu pareja sea demasiado intenso y que duré por lo menos, 4 horas...sino es así jamás será igual que el ejercicio en el gym.

La Universidad de Montreal realizó un estudio donde se dijo que durante una relación sexual de aproximadamente 25 minutos, el hombre pierde 100 calorías y las mujer sólo 69, ¿muy pocas no?

Lo que significa que si te comiste un pedazo de pizza (equivalente a 1000 kcal), estarás quemando un casi inexistente porcentaje de las calorías que te dejó.

Esta noticia puede representar tristeza para algunas, pero no es para tanto, pues como dicen "algo es algo" y hasta ahora, se ha comprobado que las mujeres perdemos alrededor de 68 calorías durante una hora de besos, nada mal, ¿no?

Ahora que si el beso incluye un poco de acción, el número de calorías se eleva a 90 aproximadamente y en este punto la cosa va mejorando, ¿no crees?

Otra opción es mezclar los besos con una sesión de ejercicio, tal y como lo hacen las parejas fit, una serie de abdominales que finalicen en un beso, puede parecer pesado, pero los beneficios son fabulosos.

En lo sexual, la posición de ‘El Misionero’, es una de las que más calorías quema, así que si ésta es de tus favoritas, vas por muy buen camino, solo hay que recordar que tienes que poner de tu parte y moverte al ritmo de tu pareja, si él empuja, tú también, y los resultados comenzarán a hacerse presentes.

Pero si lo que tu quieres es tener la cantidad exacta de las calorías que has quemado según tu peso, edad, posición sexual favorita, etc, la modernidad te ayuda, pues ya hay calculadoras sexuales en línea para resolver estas dudas más específicas.