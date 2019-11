Escritores y rivales: Seis enemistades literarias

El escritor Norman Douglas decía que “para encontrar a un amigo hay que cerrar un ojo; para mantenerlo dos.” A lo largo de la historia de la literatura hemos conocido de grandes amistades entre escritores que incluso han dado pie a grandes épocas y movimientos, tal es el caso de los franceses del siglo XIX Honoré de Balzac, Víctor Hugo y Alejandro Dumas Hijo, y éste último con Julio Verne; qué decir de los creadores del Boom Latinoamericano Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, aunque todos sabemos el final de los últimos dos escritores, situación con la que finaliza el gran Boom.

Otros escritores que tuvieron una estrecha amistad son J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis; Bioy Casares y Borges.

Claro que no por ser escritores reconocidos y respetados, dejan de ser humanos, dejan de tener diferencias de pensamientos, estilo de vida y en este caso, estilo de escritura. Pero hay de diferencias a diferencias, y es que hay unos escritores que estas discrepancias iban más allá de lo normal al grado de volverse ENEMIGOS LITERARIOS, con insultos incluidos. Tal es el caso de Baudelaire cuando llamó “letrina” a George Sand; la amistad de Vargas Llosa y Gabo que acabó oficialmente cuando el primero le dio un puñetazo en el ojo a Gabo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y cuyas razones hasta el momento se desconocen.

Julio Verne vs. H. G. Wells

Los autores de Viaje al mundo en 80 días y La guerra de los mundos, abiertamente se detestaban. Incluso Wells en una entrevista se burlaba de Verne diciendo que éste tenía una imaginación tímida. Que todo lo que Verne había escrito, eran cosas que tarde o temprano se iban a cumplir, en cambio, lo que él escribía (viajes en el tiempo, la invisibilidad) eran cosas que nunca las iba a lograr el ser humano.

Todos contra Jane Austen

En otras ocasiones les he hablado de Jane Austen y sus novelas, y aunque a través de la historia son muchos los lectores que alrededor del mundo disfrutan sus obras, hay gente que prefiere leer otro tipo de cosas. Pero hay personas que simple y sencillamente detestan la escritura de la autora de Orgullo y Prejuicio.

Empecemos por otra gran escritora y compatriota de Austen: Charlotte Brönte, quien consideraba la obra de Austen como faltos de interés, sensibilidad y entusiasmo.

El poeta Ralph Waldo Emerson, después de leer Persuasión y Orgullo y prejuicio vio con malos ojos que las únicas preocupaciones de las novelas de Austen fueran el dinero y el matrimonio:

“No puedo entender por qué la gente valora tan positivamente las novelas de Jane Austen, a mi me parecen vulgares en tono, estériles en invención artística, prisioneras en las convenciones más mezquinas de la sociedad inglesa, sin genio, sin sentido común, ni conocimiento alguno sobre el mundo. Nunca fue la vida tan contraída y tan estrecha de miras… el suicidio parece más respetable.”

El autor de El amante de Lady Chatterley, D. H. Lawrence, despreciaba la Inglaterra de Jane Austen, la de sus novelas, al igual lo que sabía sobre la personalidad de la autora de Persuasión:

“De nuevo, la tragedia de la vida social. En la vieja Inglaterra, los curiosos vínculos de sangre son lo que mantiene a las clases unidas. Los señores pueden ser arrogantes, violentos, intimidantes e injustos, sin embargo, de alguna manera, están en armonía con la gente, forman parte de una misma corriente sanguínea. Lo vemos en Defoe o Fielding. Y luego, con la infame Jane Austen, esto desaparece. Esta vieja solterona tipifica personalidades en lugar de caracteres, con un avispado conocimiento del distanciamiento en lugar del compañerismo, y ella representa, en mi opinión, lo peor de ser inglés, esa snob visión del mundo, de la misma manera que Fielding representa lo inglés en el buen sentido de la palabra.”

George Eliot (según se dice) escribió un artículo anónimo donde dice:

“La buena reputación que consiguieron las novelas de Austen (y que aún tienen) es una prueba del aprecio que se siente cuando un autor se atreve a ser natural. Sin brillantez de ningún tipo, sin imaginación, profundidad, ni conocimiento de la vida, Austen, simplemente describiendo lo que ha visto y conocido, haciendo retratos de gente cansina y sin interés, es reconocida como una gran artista, y continuará siendo admirada, mientras otros autores más ambiciosos y llenos de inspiración serán olvidados. Pero la gente insiste en admirar solo lo que pueden entender.”

Pero si hay alguien que sus comentarios hacia Austen estuvieron completamente subidos de tono, fue Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, quien llegó a decir:

“A menudo quiero criticar a Jane Austen, pero sus libros me enfadan tanto, que no puedo ocultar mi furia al lector, y por lo tanto tengo que parar cada vez que empiezo. ¡Cada vez que leo ‘Orgullo y prejuicio’ quiero desenterrarla y darle golpes a su cráneo con su propia tibia!” Sin duda estos comentarios no serían tolerados en la actualidad.

Proust y Joyce

Fue en París, una madrugada de 1922 cuando ocurrió el legendario encuentro entre James Joyce y Marcel Proust. Y no solo eso, esa noche en el Hotel Majestic es una de esas ocasiones en que a los amantes de las artes nos hubiera gusta presenciar, si bien para algunos de los presentes fue una noche desastrosa, para algunos de nosotros será recordada como una noche para comentar.

El 19 de mayo de 1922 se celebraba una reunión en el Hotel Majestic de París en honor a Igor Stravinsky. Una de las tantas reuniones en donde los pintores, músicos y escritores más importantes de la época coincidían. La velada fue organizada y patrocinada por un acaudalado matrimonio que solía organizar este tipo de cenas para codearse con estas personalidades (debo aceptar que yo haría lo mismo).

Entrada la noche, con las bebidas alcohólicas siendo servidas sin reparo, algunos de los invitados comenzaron a comportarse un poco más… efusivos de lo normal. Y uno de estos personajes fue Proust, quien, primero, insistía en que Picasso le hiciera un retrato a él y a Stravinski, a lo que Pablo Picasso se negó rotundamente. Ante el rechazo de Pablo, Proust, al calor de las copas, intentó entablar amistad con Stravinski, empezó a hablarle maravillas de Beethoven, pero el músico de manera seca le dijo que detestaba a Beethoven.

Claro que no solo Proust fue un impertinente, Joyce, quien estaba completamente borracho de champagne no ayudó a mejorar la velada. Proust intento también conversar con el escritor de Ulysses, pero a cada pregunta que le hacía Joyce contestaba “no”, preguntas como si conocía a los anfitriones; si había probado ciertos platillos; entre otras, todas fueron contestadas con un rotundo NO.

Claro que cuando madame Schiff quiso intervenir y romper la tensión en el ambiente… solo lo empeoró todo. Madame Schiff le preguntó a Proust si había leído alguna obra de Joyce, Proust reviró la frivolidad de Joyce y contestó: no.

Charles Dickens vs. Andersen

Una noche de verano de 1847, la condesa de Blessington organizó una velada donde coincidieron Charles Dickens y Hans Christian Andersen, quienes en ese momento ya eran escritores consagrados y ambos autores admiraban el trabajo del otro. Ese mismo verano su amistad quedó sellada con el obsequio de todas sus obras por parte de Dickens a Andersen.

Diez años más tarde, Dickens invitó a Andersen a pasar un par de semanas en su casa. Ya que el escritor de cuentos infantiles casi no hablaba inglés, dependía mucho de Dickens, claro que éste estaba sumamente ocupado creando obras y producciones teatrales, a esto se le suma las tensiones en la casa de los Dickens, tanto el susto de los pequeños, como los problema en el matrimonio que desencadenó la separación un año más tarde.

Todo esto no hubiera sido culpa de Andersen ya que a final de cuentas fue Dickens el que lo invitó, el problema es que Andersen amplió su estancia, sin consultar con su anfitrión, tres semanas más de lo establecido:

“Hans Andersen durmió en esta sala durante cinco semanas que a la familia nos parecieron siglos.”

Sartre vs. Camus

Así como Gabo y Vargas Llosa, Jean Paul Sartre y Albert Camus fueron primero amigos. Se conocieron en 1943, Camus admiraba a Sartre y había leído algo de su obra, desde el principio el autor de La naúsea fue gran influencia en la obra de Camus. Claro que no todos los amores son eternos y lo mismo pasó con estos grandes escritores.

Ambos tenían ideologías de izquierda, pero llegó un punto en el que Sartre se volvió más radical, convocó a los escritores para que participaran de forma activa. A partir de ese momento Camus se convirtió en un duro crítico de quien fuera su amigo. Los distintos puntos de vista en ideologías políticas, demostró una vez más que no todas las amistades son tan fuertes como parecen.

Faulkner vs. Hemingway

Hemingway no era un escritor muy querido como persona, eran varios los escritores que lo despreciaban: Vladimir Nabokov dijo en su momento que detestó Por quién doblan las campanas; Borges fue un poco más cruel al decir que Hemingway se dio un tiro en la cabeza al percatarse de lo mal escritor que era; Gore Vidal, aunque admitió que de joven lo admiraba, con el tiempo se dio cuenta que “lo detestaba”; Tom Wolfe, considerado el padre del “Nuevo periodismo”, era otro autor al que no le convencía el estilo del estadounidense.

Pero si hay un escritor famoso porque realmente llegaron a estar enemistados, fue con el autor de Ruido y furia, William Faulkner. Para quienes no hay leído a Faulkner, éste es un escritor más serio, complejo, con frases largas y mundos inventados; mientras que Hemingway es un escritor que destaca por la sencillez de su escritura y personajes. Entre los escritores hubo una larga guerra de dimes y diretes.

Por ejemplo, en una ocasión Faulkner dijo “nunca ha sido conocido por usar una palabra que pudiera enviar a un lector al diccionario”, mientras Hemingway contestó: “Pobre Faulkner ¿Realmente piensa que las grandes emociones provienen de las largas palabras?” Cuando fue publicado El viejo y el mar, Faulkner reconoció la calidad de su rival.

Sólo a la muerte de ambos escritores, se descubrió que cada uno tenía la colección completa del otro en su biblioteca. ¿Había una admiración oculta?

