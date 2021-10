Escándalo real, princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa en “Semana Queer”

El internado galés, UWC Atlantic College, celebró la “Semana Queer” para dar visibilidad a los jóvenes que se sienten identificados con el colectivo LGTBIQ+ sin embargo el hecho de que apareciera la princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa y que sus fotos se viralizaron siendo una menor de edad de 16 años, se ha vuelto un escándalo real.

Y es que no han pasado ni dos meses desde que Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau, dejó a su familia y su país para estudiar, cuando se realizó la Semana Queer; inclusive la institución arrojó una encuesta donde el 32% de sus estudiantes sí pertenecen a la diversidad sexual y otro 12% afirmó tener dudas sobre su orientación sexual.

Cabe mencionar que la princesa Leonor de España, también acude al UWC Atlantic College, en el Castillo St Donat’s de Gales.

Princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa

Provocativa, se filtran fotos donde aparece la princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa.

Durante la semana conmemorativa, se organizaron actos, desfiles y fiestas. En una de estas ocasiones, a la hija de la reina Máxima se la puede ver maquillada y con top rojo de encaje, algo que usualmente no se le permitiría dentro del Protocolo Real.

El problema fue que las fotografías en donde posaba junto con sus amigas terminaron publicadas en Instagram, y que luego el medio holandés Ditjes en Datjes no dudó en hacerlas públicas, haciendo caso omiso a las regulaciones impuestas desde la corona holandesa acerca de la intimidad de la familia real.

Problema real, violaron la privacidad de la princesa

El problema no es que participara en la a semana LGBTQ+, sino la violación de un acuerdo con la realeza y mostrar a la princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa.

Cabe aclarar que el escándalo en la corona holandesa no surge ni de la semana LGBTQ+, ni del atuendo utilizado por princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa. Esto porque incluso se ha dado a conocer que la heredera al trono, la princesa Amalia podría casarse con una mujer sin tener que renunciar al trono.

El problema fue que la foto fue replicada y publicada en los medios de comunicación. Además recordemos que sus padres, el Rey Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, hicieron un pacto con la prensa hace 20 años para poder llevar una vida lo más normal posible.

Es por ello que no pueden publicar imágenes no deseadas de los Orange y, en el caso de que no se cumpla, las autoridades pueden aplicar penas judiciales, algo que ya ocurrió en 2014 cuando la revista Nieuwe tuvo que pagar mil euros por publicar fotos de la princesa Amalia jugando al hockey. Ahora con la princesa Alexia de Países Bajos con poca ropa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!