Esa me gustó ¿cómo se llama?

Muchas veces estamos con amigos, algún centro de consumo o en la calle y de pronto escuchamos una canción que no conocemos o no recordamos el nombre y queremos saber cuál es para agregarla a nuestra lista de canciones, para que no te pierdas de estas canciones, la tecnología nuevamente se pone de tu lado para ayudarte a no perder estos temas que muchas veces cuesta trabajo conseguir, muchas veces porque nadie sabe como se llama o porque no hay a quien preguntarle.

Shazam

La aplicación más popular y completa de esta categoría, con sólo un movimiento de dedo el “radar” de la aplicación se pone en marcha, ya sea que uno mismo cante o tararee la canción o lo acerque a una bocina. Se indicará el nombre de la canción, del artista, álbum, sugerencias de canciones relacionadas o enlaces a otros servidores para descargar la canción. (Apple)

Soundhound

La competencia directa de Shazam, proporciona la letra de las canciones y características parecidas a la aplicación anterior, esta app se integra de videos de youtube y trabaja de la mano de Google Play así como de vincularse a Facebook o Twitter para compartir tus descubrimientos musicales (Android, Windows y iOs)

Google

El buscador de google cuenta con esta herramienta desde hace mucho tiempo, sólo se necesita dar permiso al micrófono del móvil para que se vincule con Google y este pueda registrar la canción (Android)

Beatfind

La más sencilla de la lista, tan sólo hay que seleccionar el icono grande de la pantalla e inmediatamente se pondrá a buscar la canción que le consultes, de ahí puede ser vinculada a YouTube o Spotify para guardar las canciones (Google Play)

Musica ID

No sólo identifica canciones, también proporciona información extra y se pueden agregar notas para no olvidar el momento en el que conocimos esa canción.

Musixmatch

Poco a poco se ha ido dando a conocer, tiene muchas de las herramientas que las aplicaciones anteriores y trabaja muy bien con spotify (Android y Apple)