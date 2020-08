¿Es seguro reducir los medicamentos para la presión arterial en adultos mayores?

Estudio de medicamentos de la presión arterial en adultos. Foto:Infobae

Una fuente común de recetas es la presión arterial alta, y los adultos mayores a menudo se encuentran tomando múltiples medicamentos para reducir su presión arterial, situación que en ocasiones resulta compleja, recientemente se llevó a cabo un estudio sobre la seguridad de reducir este tipo de medicamentos, te informamos.

Los datos del Framingham Heart Study muestran que más del 90% de las personas de mediana edad eventualmente desarrollarán presión arterial alta, y al menos el 60% continuará tomando medicamentos para disminuir la presión arterial.

El ensayo OPTIMIZE, publicado recientemente en JAMA, estudió el efecto de reducir la cantidad de medicamentos para la presión arterial, también conocidos como de prescripción, en los ancianos.

Importancia de los medicamentos en adultos

Grandes estudios anteriores, incluido el ensayo HYVET y el ensayo SPRINT más reciente , han demostrado que el tratamiento de la presión arterial alta en adultos mayores sigue siendo importante y puede reducir el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular.

Las pautas más recientes del American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA), publicadas en 2017, definen la presión arterial óptima como menos de 120/80 para la mayoría de las personas, incluidos los adultos mayores de 65 años o más. Recomiendan un objetivo de 130/80 para la presión arterial que se trata con medicamentos.

Medicamentos para la presión arterial en adultos.Foto: Agencia Kalaan

Estudio de reducción de medicamentos en adultos

El ensayo OPTIMIZE proporcionó evidencia preliminar de que algunos adultos mayores pueden reducir la cantidad de medicamentos para la presión arterial que toman, sin causar un gran aumento de la presión arterial.

Para el ensayo, los investigadores asignaron al azar a 569 pacientes de 80 años o más, con presión arterial sistólica inferior a 150 mm Hg, para seguir tomando sus medicamentos actuales para la presión arterial o para eliminar al menos un medicamento para la presión arterial de acuerdo con un protocolo preespecificado. Los sujetos del estudio fueron seguidos durante 12 semanas para evaluar la respuesta de la presión arterial.

Los investigadores encontraron que tanto las personas que siguieron tomando sus medicamentos anteriores para la presión arterial como quienes redujeron la cantidad de medicamentos tenían un control similar de la presión arterial al final del estudio.

Si bien el aumento medio de la presión arterial sistólica para el grupo que redujo los medicamentos fue 3,4 mm Hg más alto que el del grupo de control, la cantidad de pacientes que tenían presión arterial sistólica por debajo del objetivo de 150 mm Hg al final del estudio no fue significativamente diferente entre grupos.

Es importante señalar que OPTIMIZE es un estudio relativamente pequeño, y los investigadores no examinaron los resultados a largo plazo, como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular para este estudio (como lo hicieron los ensayos HYVET y SPRINT), por lo que no No sé cuál sería el efecto a largo plazo de la prescripción.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cómo afecta el COVID-19 a los hipertensos y qué deben hacer; responde el IMSS

Virus del #coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres, estudio lo confirma ����������‍����https://t.co/G9GL9Rfiet — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 26, 2020

Si bien el ensayo OPTIMIZE fue prometedor, se necesitan ensayos más grandes y de mayor duración que analicen los resultados más allá de la presión arterial para saber realmente si la prescripción es segura a largo plazo.

Este ensayo brinda a los médicos y otros prescriptores algo de apoyo al considerar un ensayo de prescripción de un medicamento para la presión arterial para pacientes mayores seleccionados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Estos pacientes deben ser seguidos de cerca para monitorear sus respuestas.