Es posible prevenir el suicidio en jóvenes

Jóvenes | Los padres deben atenderlos

La generación actual denominada Alfa enfrenta una fuerte incertidumbre sobre su presente y futuro, por ello se muestra desubicada y con la necesidad de que las situaciones se resuelvan de inmediato, de ahí que el papel de los padres es fundamental para detectar a tiempo los problemas de los chicos que a veces derivan en suicidio.

En exclusiva con La Verdad, el psicólogo y terapeuta Raúl Aguado, con más de 25 años de experiencia, señaló lo anterior e hizo algunas recomendaciones importantes para el bienestar de los hijos y padres.

"Para detectar que algo está mal deberíamos estar interesados y al pendiente de ellos y yo aseguro que así nos daríamos fácilmente cuenta de que algo no es favorable para sus vidas. Hay detectores, cuando el chico se encierra en sí mismo, cuando se presenta callado o más callado de lo normal, deja de comer, tiene insomnio, o se muestra irresponsable en sus situaciones cotidianas como la escuela y otros aspectos".

Terapeuta

¿Cómo percibe a la juventud actual desde el punto de vista psicológico y por qué?

"La generación actual la denominamos Alfa, son hijos de los Millenials. Todo el internet y la tecnología es impresionante y real en su vida. La percibo muy desubicada, con mucha incertidumbre, muy materializada, esta necesidad de presunción es algo impresionante en ellos. Están más preocupados en sus derechos que en sus responsabilidades, son egocéntricos y con rasgos de narcisismo. Tienen necesidad de inmediatez".

¿A qué problemas se enfrentan?

"La necesidad de pertenencia e identidad, porque éstas deben ser satisfechas de manera impresionante, de lo contrario el joven cae fácilmente en los excesos, ya sea en lo sexual, vicios como drogas y alcohol, buscando llenar las carencias".

¿A qué se deben tantos suicidios?

"A situaciones depresivas en las que fácilmente caen los chicos cuando se perciben devaluados, no aceptados y por lo tanto terminan no amándose a sí mismos, esto viene desde la infancia en la relación paterno materna y cuando estas situaciones se vienen cargando de varios años, cuando se llega a la preadolescencia sobre todo a la adolescencia y a la juventud, esto explota. Entonces los chicos caen en situaciones depresivas que callan, no piden apoyo ni ayuda, se encierran y eso los lleva a tomar decisiones por el falso camino".

¿En qué estamos fallando como padres?

"En la falta de comunicación, en no estar para ellos, no estar presentes, nos metemos en nuestros asuntos y nos alejamos de ellos sutil y poco a poco. También es importante responsabilizarnos de nuestras faltas y saber pedir perdón".

¿Se necesita atención psicológica a la par?

"Definitivamente sí, ya que ellos son el resultado en muchas formas de lo que nosotros terminamos construyendo. Tenemos que darnos cuenta de que somos responsables de lo que hoy son: Sus fallas, irresponsabilidades, actitudes. Muchas veces son reflejo de lo que hemos formado en ellos, por eso siempre digo que la atención debe ser tratada con los padres".

¿Cuáles son las consecuencias de excederse en regalos con los hijos?

"Surge de un sentimiento de culpabilidad al no estar presentes y entonces comenzamos a suplirlo a través de los regalos, o darles lo que no tuvimos. Es incorrecto, estamos generando en ellos una devaloración de todo lo que les rodea, de emociones y sentimientos. Todo pierde significado, se convertirá en adulto que verá con devaloración a las personas. Será un adulto con poca capacidad para relacionarse. La meta es lo material, tener riqueza. Y se pierden los valores hacia sí mismo y hacia los demás. Éste es el resultado".