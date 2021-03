¿Es momento de tirar tu ropa interior vieja? Esto dicen los expertos

¿La ropa interior tiene una vida útil o puedes usarla indefinidamente? Según un vídeo viral de TikTok, las personas deberían tirar su ropa interior a la basura cada seis a nueve meses.

En el vídeo, publicado por la usuaria de Tiktok, Kitty Chemist, una mujer baila mientras un cuadro de texto dice: “¿Con qué frecuencia debes tirar la ropa interior? ¿Seis meses? ¿Una vez al año?" Su respuesta: "6-9 meses".

Muchos internautos no lo creyeron y escribieron: "No hagas esto. Antieconómico. Es malo para el medio ambiente”, “ Todavía tengo ropa interior que compré en octavo grado y tengo 22 años”. Chemist respondió: “Crecerán mohos y bacterias invisibles”.

Kitty Chemist revela problemas de salud causados por ropa interior vieja

Kitty Chemist respondió a los comentarios en una entrevista con Yahoo Life, quien reveló que hace cinco años, contrajo "infecciones recurrentes" por lo que vio a un ginecólogo que le preguntó sobre el material de su ropa interior.

"Durante mucho tiempo no supe esto hasta que tuve que averiguarlo por mí misma". Al parecer, la tira de algodón de su ropa interior de encaje tenía rastros de bacterias vaginales y la textura le irritaba la piel.

Un artículo de 2019 publicado en Essence escrito por el Dr. Tosha Rogers, un ginecoobstetra de Atlanta dice: "Nunca guarde bragas durante más de 6 a 9 meses. Hay una razón por la que son baratas: no están destinadas a ser consideradas reliquias familiares".

El experto recomendó comprar 4 o 5 piezas de ropa interior (bragas) nueva cada seis meses y "deseche simultáneamente 4 o 5 piezas de su ropa interior vieja" para evitar infecciones sexuales.

Expertos recomiendan cambiar tus bragas con regularidad

"Tus bragas son la prenda más íntimamente atractiva que usarás como mujer. La descarga ocurre de forma natural. No siempre es maloliente o infectado, y puede ser normal. Dicho esto, tus bragas son los receptores de toda la descarga", explicó.

"Te quitas las bragas al final del día y las arrojas a la lavadora, lo que generalmente se hace cada semana más o menos. Hasta el día del lavado, la secreción se empapa en la entrepierna de algodón de las bragas, creando una capa de bacterias (como en la vaginitis), levadura y moho".

"Los detergentes convencionales (naturales o no) no están diseñados específicamente para eliminar estos patógenos y moho particular".