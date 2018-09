Es modelo, Tiene síndrome de Down y desfilará en Nueva York

Ávila tiene 20 añitos, comenzó a compartir su experiencia en el modelaje en un blog que se popularizó en las redes sociales, en donde plasmó sus experiencias en pasarelas como la Fashion Week de Sevilla o para la Universidad de Moda y Diseño de Madrid, recibiendo un gran apoyo de sus miles de fans.

No obstante, en esa misma plataforma, se atrevió a compartir su mayor sueño: asistir a la Fashion Week de Nueva York, uno de los eventos más importantes y glamorosos del mundo de la moda.

Sin intención más allá que contar su sueño, el que pensó que cumpliría en varios años más, recibió un inesperado mensaje que cambió su vida. Tal como contó en su página, la propia hija de una de las organizadoras del desfile la invitó a formar parte del evento.

“No sabía si estaba despierta o soñando, quería que fuese verdad. La emoción me hizo reír y llorar”, recordó. A pesar que Marián aceptó, le pidió participar en otra edición y no la de ese año, puesto que no se sentía preparada y tenía una lesión. Y así fue.

Tal como contó Ávila formará parte de esta importante pasarela el próximo 8 de septiembre, convirtiéndose en la primera española con síndrome de Down en participar del evento. “Dicen que los sueños se cumplen. Yo creo que los milagros si existen”, expresó Ávila.

Además de prepararse para el importante momento, la modelo estudia actuación, con objetivo de convertirse también en una actriz.