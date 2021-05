¿Es mejor tomar té de jengibre en ayunas o en la noche?

Tomar té de jengibre en ayunas ha sido una de las recomendaciones más acertadas para quienes están en busca de aprovechar todos sus beneficios, pues al tomarlo en ese momento del día ayuda a despertar mejor y a estimular el metabolismo, algo necesario para evitar la acumulación de grasas y mantener el peso a raya, pero entonces ¿no se debe tomar en la noche?, ¡aquí te lo decimos!

El té de jengibre está lleno de beneficios y para aprovecharlos al máximo es necesario aprender a beberlo correctamente, puedes consumirlo tanto en las mañanas como en la noche; sin embargo, debes considerar que una puede ser más favorecedora que otra, según lo que desees obtener de esta infusión, y ¡aquí te diremos por qué!

En La Verdad Noticias te recordamos que antes de consumir esta infusión lo consultes con tu médico, ya que algunas de las contraindicaciones del té de jengibre pueden causar moretones y hemorragias si se consume junto a medicamentos anticoagulantes.

¿Por qué tomar té de jengibre en ayunas?

Tomar el té de jengibre en ayunas, de acuerdo con Mountain Trek, es la mejor manera de hacerlo, especialmente si se le añade limón, ya que esta infusión ayuda a combatir el frío y estimula el metabolismo, pero eso no es todo, The Journal of Pain, una revista médica, asegura que si la consumes justo después de hacer ejercicio y a primera hora puede disminuir el dolor muscular.

Por otro lado, el Journal of Alternative and Complementary Medicine publicó un estudio donde aseguró que las propiedades analgésicas del jengibre se pueden reducir durante el ciclo menstrual los calambres y el dolor pélvico.

Respecto a si el té de jengibre se debe o no consumir en las noches, debes saber que al hacerlo puedes potenciar sus propiedades para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión; sin embargo, si lo que deseas es conciliar un sueño reparador no se recomienda, ya que puede causar insomnio.

¿Cómo tomar té de jengibre para adelgazar?

Tomar té de jengibre para adelgazar es muy sencillo, solo tienes que preparar la infusión y beberla durante las mañanas en ayunas, procurando ingerir tu desayuno al menos 30 minutos después, recuerda que no debes tomarlo por periodos prolongados, procura hacerlo una semana sí y descansar otra.

Además, no olvides que para bajar de peso será necesario que tengas una alimentación equilibrada y hagas ejercicio, pues así podrás aprovechar mejor los beneficios del té de jengibre en ayunas, ¡aquí te decimos cómo prepararlo!

Ingredientes:

½ litro de agua

2 bulbos pequeños de jengibre o 1 de tamaño medio

1 cucharada de miel

Jugo de limón al gusto

Preparación:

Para preparar esta infusión primero tienes que poner a calentar el agua, mientras esto sucede corta el jengibre en finas rebanadas y cuando dé el primer hervor añádelo, luego tapa el recipiente y permite que durante 20 minutos a fuego lento siga hirviendo.

Ahora, filtra la infusión, añade la miel y el limón, sirve y listo, ¡ya puedes disfrutar de todos los beneficios del té de jengibre!

Té de jengibre en ayunas para la gastritis

El té de jengibre es perfecto para combatir la gastritis, ya que está lleno de propiedades antiinflamatorias que ayuda a desinflamar la mucosa del estómago, eliminando así los dolores, las náuseas, el vómito y la acidez, ¡aquí te damos la receta!

Ingredientes:

1 trozo de jengibre

1 taza de agua

Miel al gusto

Preparación:

Preparar té de jengibre para la gastritis es muy fácil de hacer, solo tienes que poner a hervir por 10 minutos el jengibre en el agua y listo.

Ahora que ya sabes hacer té de jengibre para la gastritis te recordamos que lo ideal es consumir esta infusión cuando los síntomas de esta enfermedad se presenten, procura no exceder las tres tazas al día.

