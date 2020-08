¿Es difícil la lactancia materna?, celebridades se sinceran al respecto

Celebridades hablan sobre su experiencia en lactancia materna. Foto: Enfamil España

Para muchos, la imagen de la lactancia materna es de serenidad total, una madre radiante alimenta pacíficamente a su bebé con una sonrisa. Pero, en realidad, es mucho menos bonito, al menos la mayor parte del tiempo, y especialmente al principio, las celebridades cuentan sus experiencias.

La lactancia materna puede ser muy difícil y también puede ser tranquilizador que incluso las madres con todos los recursos a su disposición puedan tener dificultades. En honor a la Semana Mundial de la Lactancia Materna y el Mes Nacional de la Lactancia Materna, aquí hay 10 celebridades que no se han detenido al hablar de lo difícil que puede ser la lactancia materna.

Lactancia en celebridades

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen dice que el horario de alimentación la sorprendió mucho. Si haces los cálculos, estás amamantando durante 10 horas al día en total. Es muy amoroso y dulce, pero no es fácil. Simplemente te usan para tu leche y sientes que eres una vaca todo el dia.

Kelly Rowland

Tenía el corazón puesto en la lactancia materna, pero no estaba produciendo suficiente leche. Me deprimí, lo que creo que estaba limitando mentalmente mi suministro, ¡Todo lo que te muerda los pezones pasará factura!

Amy Schumer

Tuvimos un experto en lactancia. El bebé no se enganchó y simplemente no sentí ese impulso para hacer que eso suceda. Luego bombeé durante el primer mes ... Pensé: Esto no es para mí. No quise hacerlo. A algunas personas les encanta y estoy muy feliz por ellos, pero me estaba desanimando. ... Una vez que se me ocurrió que podía parar, pensé: Voy a parar. Y luego, todas las semanas, me quité una sesión de bombeo.

Adele

Algunos de nosotros no podemos amamantar. Logré unas nueve semanas con mis senos. Algunas de mis compañeras sufrieron depresión postnatal por la forma en que esas parteras hablaban.

Kim Kardashian

El hospital me sugirió protectores de pezón, ya que al principio la lactancia me resultó muy dolorosa y difícil, así que me llevé un poco a casa y nunca miré hacia atrás. Creo que el bebé se alimenta mejor y me permite nunca tener pezones irritados ni nada porque estén protegidos por el escudo.

Jessica Alba

Creo que lo difícil es que estás atado al bebé. Y los bebés no están realmente en un horario. Solo están creciendo, durmiendo y comiendo, y estamos tan programados para tener un horario y hacer lo que queremos hacer, así que salir de la casa cuando tienes un bebé completamente impredecible es, para mí, lo que fue difícil. Es difícil salir de casa. En casa es fácil, solo estás en pijama.

Khloé Kardashian

Tuve que dejar de amamantar, fue muy difícil para mí (emocionalmente) pero no estaba funcionando para mi cuerpo. Tristemente intenté cada truco en el libro: agua, galletas especiales, bombeo de energía, masajes, etc. Intenté mucho continuar. Tenía un especialista en lactancia y todo.

Fue muy frustrante porque para Kourt fue muuuucho fácil amamantar. Mi experiencia fue muy diferente ... luché y luché para tratar de continuar, pero cuando realmente me detuve, no me di cuenta del alivio que era para mí no estresarme. y me preocupo más. En cualquier momento que tuve de tiempo de inactividad me estresé para producir más para la próxima alimentación.

Hilary Duff

Me sentí tan afortunada de estar tan cerca de ella y darle ese comienzo. Sé que muchas mujeres no pueden hacerlo y por eso simpatizo y estoy muy agradecida de poder hacerlo durante seis meses maravillosos.

Pero necesitaba un descanso. Me iba a romper. Con el estrés de dejar caer el suministro de leche y un bebé que se aburría o no le importaba la lactancia cuando estaba disponible, estaba triste y frustrado y me sentía como un fracaso por completo de la época.

Angelina Jolie

Piensas, si alguien puede hacer eso, yo puedo hacer eso. Es muy difícil amamantar a gemelas, Vivienne y Knox. Me detuve a los tres meses, fue todo lo que pude.

Amal Clooney

Cuando estaba amamantando, era mucho más complicado, porque hay dos. Tenía toda clase de cojines extraños, almohadas y máquinas.

Entonces, para todas las mamás, sin importar cómo se alimente a su bebé, tómese un momento para elogiarse por haberle dado exactamente lo que necesita.