¿Es cierto que la gelatina engorda?

¿Te has preguntado alguna vez si la gelatina engorda? La respuesta es no, pues no contiene grasas, tiene pocas calorías, tiene mucha agua y es rica en aminoácidos, por lo que es una fuente importante de proteínas y puede ser incluida en las dietas para adelgazar.

Cabe destacar que la gelatina es un alimento recomendado por los expertos por poseer múltiples beneficios para la salud, sin embargo debes considerar las marcas que ofrezcan este producto con ingredientes sanos y no alto en azúcares y saborizantes.

Si deseas conocer más sobre si la gelatina light engorda, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuántas calorías tiene, y cuál es la porción diaria recomendada para evitar posibles malestares.

¿Cuántas calorías tiene la gelatina?

Gelatina sin azucar

De acuerdo con la información nutricional de la gelatina, las calorías que contiene 100 gramos de gelatina de fresa son 76, mientras que una gelatina sin sabor aporta sólo 9 calorías por porción.

Esa descripción sólo es posible para aquellas gelatinas sin sabor, porque las gelatinas que son endulzadas con azúcar suelen contar altos niveles de calorías vacías, esto quiere decir, que no aportan realmente a nuestro organismo, simplemente se ven acumuladas.

¿Qué pasa si como mucha gelatina todos los días?

Comer gelatina todos los días ayuda a estimular la producción de colágeno en el cuerpo, gracias a su contenido de aminoácidos como glicina y prolina, lo que a su vez contribuye a los siguientes beneficios:

Fortalecer los huesos y las articulaciones

Disminuir la flacidez de la piel

Retardar el envejecimiento

Disminuir la formación de arrugas y líneas de expresión

Evitar la formación de celulitis

Fortalecer las uñas

Aumentar el crecimiento y el brillo del cabello

Aumentar la sensación de saciedad

Regular el funcionamiento del intestino

Combatir el estreñimiento

Además, la gelatina es una excelente fuente de hidratación debido a su elevado contenido de agua, que mantiene la firmeza de la piel y del cabello.

¿Cuántas veces al día se puede comer gelatina?

¿Cuánta gelatina se puede comer?

Una buena forma de aumentar el consumo de gelatina y obtener sus beneficios es ingerir una taza diaria de la misma entre las principales comidas o como postre, siendo una alternativa al dulce. Recuerda que la gelatina engorda si eliges las que tienen alto contenido de azúcares.

