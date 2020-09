Errores que estás cometiendo y podrían llevarte al contagio de Covid-19

Errores que podrían llevarte al contagio de Covid-19. Foto:Con salud.es

La Dra. Monika Stuczen, una microbióloga médica ha puesto al alcance de las personas una lista de cosas que debes prestar atención para garantizar tu salud y la salud de los demás para evitar el contagio por Covid-19.

Errores de riesgo ante el Coronavirus

Crees que no te sucedará

Si no sigue los consejos de los CDC o de su gobierno local y cree que el coronavirus no le afectará a usted ni a su familia, se pone a usted y a otras personas en riesgo. Es nuevo y su cuerpo no tiene ninguna protección (anticuerpos) contra él. Nunca se sabe cómo reacciona. Puede ser asintomático, es posible que solo tenga síntomas leves o desarrolle una neumonía grave. Puede que lo tenga ahora mismo.

Riesgo de contagio. Foto: El Confidencial

Estás en estrecho contacto

Con una persona infectada por Covid-19 o personas que presentan síntomas similares a los de la gripe. Pero lo mejor para todos es estar en cuarentena.

Tiene condiciones vulnerables

Como enfermedades cardiovasculares y respiratorias, asma, trastornos inmunológicos, diabetes, cáncer. Estos no son errores, pero ignorar el distanciamiento social sería un error, ya que serás más susceptible al coronavirus.

Estás ignorando tu edad

El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) informó una tasa de muerte del 14,8% para los pacientes mayores de 80 años y del 8% para los pacientes de 70 años. Disminuyó al 3.6% para las personas de 60 años y al 1.3% para el grupo de 50 a 59 años.

La tasa de mortalidad de todas las personas menores de 49 años estaba por debajo del 0,5%, por lo que claramente, la edad es uno de los factores más importantes a considerar.

Estás ignorando tu género

Según las estadísticas chinas, la mortalidad de los hombres fue un 2,8% más alta en comparación con el 1,7% de las mujeres. No está claro por qué los hombres son más susceptibles y existen muchas teorías relacionadas con el estilo de vida, es decir, fumar y beber. El hecho de que los hombres también sean más propensos a tener condiciones preexistentes de alto riesgo también podría ser un factor.

Cuida lo que tocas en el supermercado. Foto:Estación del siglo

Estás visitando lugares concurridos

Como supermercados, transporte público o restaurantes. Asegúrese de que estos lugares apliquen correctamente las reglas de distanciamiento social. Lávese las manos después de entrar o use un desinfectante de manos si no hay un fregadero disponible. Use guantes de goma si puede. Y no te toques la cara. Y nunca, nunca vayas a bares.

Estás tocando cosas

Pasamanos de transporte público, pomos de puertas, interruptores, descargas de inodoros. Nuevamente, lávese las manos y no se toque la cara. El CDC ha aclarado que no están seguros de la gravedad de la transmisión del virus en las superficies.

Apretón de manos

En su lugar, prueba el saludo vulcano o una ola.

Sigues usando equipo de gimnasio

Hay una razón por la que muchos gimnasios están cerrados: muchas personas tocan el equipo del gimnasio todos los días y los virus pueden sobrevivir en la superficie durante muchas horas.

Utiliza productos cosméticos y de cuidado personal

Los probadores en las tiendas pueden propagar el virus.

Cuida lo que tocas en el transporte público. Foto:Forbes México

Estás tocando pantallas

Cajeros automáticos, tarjetas de débito y crédito: cientos de personas los tocan todos los días y usted no sabe dónde han estado.

Tienes una dieta deficiente

Esto afecta su sistema inmunológico. La forma en que su cuerpo responderá al Covid-19 depende de la fortaleza de su sistema inmunológico. Coma muchas frutas y verduras, que son ricas en vitaminas C y E, además de betacaroteno y zinc.

Confía en fuentes no creíbles

¿Está constantemente escaneando Facebook o Instagram para obtener consejos o noticias sobre Covid-19? Esto no solo puede generar ansiedad innecesaria, sino que las noticias pueden ser falsas.

Te vas a reunir con "solo unos pocos amigos"

Cuando el consejo de distanciamiento social está en su lugar es peligroso. Incluso si es "solo familia".

Estás visitando a tus padres

O abuelos. Esto los pone en riesgo de infección y si tienen más de 70 años usted pone en riesgo su vida.

El regreso al lugar de trabajo ��️���� debe planificarse cuidadosamente y de antemano, con medidas preventivas establecidas de acuerdo con la evaluación de los riesgos de los diferentes trabajos y tareas.#OnuMxCOVID19 pic.twitter.com/30zFC8cm7K — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) August 31, 2020

Estás ignorando cualquier síntoma

Algunas personas ignoran los síntomas leves pensando que solo tienen resfriado. De esta forma contribuyen a la propagación del virus. Quédate en casa y cúrate.

Estás tocando bombas de combustible en gasolineras

Los estudios han demostrado que el coronavirus puede sobrevivir en las superficies hasta 5 días, por lo que los viajeros por carretera corren el riesgo de contraer la infección por Covid-19. Las bombas de combustible son tocadas por cientos de personas todos los días y son una gran fuente de microorganismos.

Vas directamente a tu médico o al hospital cuando tienes síntomas

Cuando experimente síntomas similares a los de la gripe, no vaya al hospital ni al consultorio de su médico, ya que puede transmitir la infección a otras personas o incluso a los profesionales de la salud. Quédese en casa y llame a su médico de inmediato. Ellos le dirán qué hacer. (Si es una emergencia, marque el 911).

Confías en que otras personas no están infectadas

Es posible que se encuentre en una situación en la que sus amigos o familiares lo llamen y le digan que están absolutamente bien y que quieren verlo. Por mucho que confíes y los ames en esta situación, debes decir que no y quedarte en casa.

Estás tocando cestas de compras y carros en los supermercados

Cientos o miles de manos tocan cestas y carritos de la compra todos los días. Asegúrese de usar guantes desechables cuando visite un supermercado, no se toque la cara y use un desinfectante para manos después.

Está buscando tratamientos alternativos

No existe ningún tratamiento para el Covid-19 hasta la fecha, pero existen muchas curas falsas que circulan en línea. Los productos a base de lejía, los suplementos vitamínicos en exceso, el aire caliente del secador de pelo y las soluciones de yodo pueden dañar su cuerpo y no aportan ningún beneficio.

No tienes cuidado con las mascotas

Si vives con mascotas, recuerda ponerte en cuarentena también. No hay informes de mascotas que se enfermen con Covid-19, pero es mejor si se mantiene alejado de su animal hasta que se sepa más sobre el virus.

Crees en las teorías de la conspiración

Las redes sociales e incluso algunos sitios de noticias están llenos de información errónea y teorías de conspiración, incluidas algunas personas que afirman que el misterio del origen del virus podría indicar una participación humana intencionada.

Conoce las pautas de higiene, pero no las sigue todas

Puede parecer obvio, pero practicar una buena higiene a veces puede resultar difícil.

En cuanto a usted mismo: para superar esta pandemia de la manera más saludable, no se pierda estos 35 lugares en los que es más probable que contraiga COVID.