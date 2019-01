Errores fotográficos en el currículum

En algunos países ya no se usa el poner fotografía en el currículum para que no se preste a “recisimo” o predisposición de la apariencia física del solicitante y que este sea factor influyente para la contratación, pero en México aún se tiene la costumbre de agregar una fotografía a la carta de presentación profesional, el problema es que muchas veces no se emplea de la mejor forma o se toman malas elecciones que a continuación te diremos cuáles evitar.

Foto de evento

Aunque te veas bien en la foto de boda de algún conocido, evita ponerla

Foto vieja

Que se note que eres tú en la actualidad y no hace años, renueva la foto del currículum cada 2 años

Foto decorada

Sin corazones o frases editadas, ni accesorios excéntricos en tu persona

Foto de mala calidad

Cuida la luz de la foto, las sombras, el enfoque y que no se vea pixeleada, descuidar esos detalles puede hablar muy mal de ti