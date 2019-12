Errores de moda que te hacen lucir poco elegante y desaliñada

Lucir guapa y elegante no es tan difícil como te imaginas, sólo es cuestión de cuidar unos cuantos detalles y elegir la ropa adecuada, así que ya no te preocupes porque el día de hoy te diremos cuáles son los errores que te impiden lucir elegante y arreglada. ¡Toma nota!

NO UTILIZAS LA TALLA CORRECTA

Elegir una talla menos o una talla más, puede hacer toda la diferencia entre un look perfecto y un completo desastre. Asegúrate de elegir siempre prendas que te queden correctamente, que no te saquen gorditos o, por el contrario, te quedan demasiado holgadas y luzcan mal.

NO PRESTAS ATENCIÓN A LOS DETALLES

Los detalles son tan importantes que pueden realzar un atuendo en cuestión de segundos o por el contrario, echarlo a perder completamente, así que presta mucha atención a la calidad de las prendas, las costuras, los botones, cierres y aplicaciones. Si algo no está puesto correctamente, mejor deséchalo.

Errores de moda que te hacen lucir poco elegante y desaliñada

UTILIZAS ROPA SUCIA O DESCUIDADA

Veamos, para lucir elegante y sofisticada no es necesario vestir las prendas más caras del mercado, sin embargo, sí debe de ser ropa limpia y en buen estado, nada de hilos salidos, costuras mal hechas, huequitos, pelusas o manchas. ¡Presta mucha atención a las condiciones de tu ropa y siempre, siempre, lava cada prenda antes de usarla!

UTILIZAS IMITACIONES

Como mencionamos en el punto anterior, no es necesario comprar ropa en las boutiques más populares y caras para lucir elegantes, simplemente hay que cuidar los detalles y uno sumamente importante es no vestir clones o imitaciones. No importa si compras tus blusas en el centro o el mercado, lo verdaderamente importante es no pretender ser algo que no eres.

Errores de moda que te hacen lucir poco elegante y desaliñada

SATURAS TUS ATUENDOS

¿Cuántas veces no hemos escuchado que menos es más? Para mantenernos clásicas y elegantes los detalles cuentan, pero cuando exageramos con ellos y saturamos nuestros atuendos, ya se con accesorios, colores o prints, simplemente lucimos ridículas y desaliñadas.

