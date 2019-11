Errores comunes que te impiden ADELGAZAR FOTO CORTESÍA EFE

Muchas personas comenten errores que impiden que puedan adelgazar y mantener una figura saludable, puesto que la alimentación es una de las cosas más importantes y en varias ocasiones algo se hace mal, de esta manera una gran experta recomienda lo siguiente.

La dieta

Según explica la doctora María Amaro, para adelgazar es importante desterrar la idea de hacer dieta para cada estación, evento o fiesta que se tenga, lo que de verdad funciona es hacer adquirir unos hábitos de vida saludables a través de una dieta que cambie tu estilo de vida para siempre.

El descanso

Muchas personas comenten el error de no descanzar lo suficiente, no piensan que dormir bien es una de las cosas importantes para bajar de peso. La experta recomienda que

“Debemos dormir un mínimo de 6-7 horas para que el cuerpo pueda realizar sus funciones orgánicas de limpieza y detox”.

Hidratación y deporte

La Dra. Amaro indica que la cantidad de agua es sumamente importante ya que se debe ajustar a las necesidades de cada paciente. “No se puede decir la cantidad de dos litros de agua como obligatoria porque no beberá lo mismo una persona de 50 kilos que uno de 100 kilos”.

De la misma manera el deporte se debe adaptar mejor a cada persona, de acuerdo a su edad, sus gustos o incluso sus patologías. «Todos debemos hacer ejercicio a diario, aunque solo sean 10 minutos. Debe ser algo que nos guste porque si no, no conseguiremos convertirlo en un hábito».

Errores que impiden adelgazar

Cuando estemos haciendo dieta, debemos pensar que nos estamos cuidando y no martirizando.

Comprar y cocinar nuestro menú con amor, comer despacio, deleitarnos con los platos y disfrutar de esos alimentos, en lugar de mirar la televisión o el móvil.

Comer con distracciones hace que lo hagamos más deprisa, que comamos una mayor cantidad y que no mastiquemos bien.

No se debe comparar nuestros resultados con los de otra persona, ya que el cuerpo de tu amigo o conocido no es el tuyo, no compartís metabolismo.

Tomar bebidas «cero calorías» contienen producen un efecto parecido al del azúcar en el organismo: «Activan la insulina, lo que provoca hipoglucemia y a su vez, provocan un mayor apetito.

Comer alimentos «ligth», algunos poseen muchas calorías, sino también su porcentaje de azúcares, grasas saturadas y proteínas.

