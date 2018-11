¿Eres una mujer fuerte? Mira estos 10 tips y compruébalo

Una mujer se ha caracterizado por ser madre, mujer luchona, emprendedora, valiente; y muchas más, pero una de las principales es que, es considerada una mujer fuerte y guerrera.

Estos 10 tips definirán si realmente lo eres o si tal cumples con la gran mayoría de ellos, que prácticamente es lo mismo.

1. No te guías por las modas

No te basas en las tendencias de moda atribuyéndole la importancia a un par de prendas que el día de mañana nadie volteará a ver. Para ti lo más importante se encuentra en el interior de las personas, no es su apariencia.

2. No eres machista

Aunque no lo creas, las mujeres machistas existen. El hecho de que creas que un hombre no puede cooperar en las tareas de la casa es un claro ejemplo de ser una mujer machista, pero ese no es tu caso, por supuesto.

3. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar

Lo más valioso en la vida para ti es el tiempo, por eso no estás pensando todo el día en cuestiones laborales. Te conscientes y te tomas el tiempo que mereces para descansar. No todo es trabajo, primero está tu salud y bienestar físico y emocional.

4. Reconoces cuando una mujer es bonita

Cero envidias y malos comentarios para las chicas bonitas. Reconoces la belleza femenina sin atacar a otras chicas.

5. No juzgas por la apariencia

No eres de las que critica por cómo se ven las personas por fuera, ya que te das la oportunidad de conocerlas a fondo.

6. No eres chismosa

Los chismes para ti son conversaciones que no tienen sentido y te alejas de todo ese tipo de ambientes que no te dejan nada de provecho. Hablar mal de los demás es una clara prueba de que no te sientes cómoda contigo misma ¡y tú sí que lo estás!

7. No te comparas con otras

Ni para bien ni para mal. Tú manejas tu vida bajo tus propios intereses y objetivos. A estas alturas, es un poco absurdo tratar de llevar una vida en base a las creencias e ideas de otros.

8. Te complaces

Cuando haces algo, lo haces para sentirte bien contigo misma y no para complacer a los demás. Haces lo que te hace feliz sin importar que a otros les parezca "una locura" o algo "indebido".

9. No esperas a un príncipe azul

Si llega una persona especial, está bien; si no, no te frustras. Tienes la suficiente madurez emocional para dar sentido a tu vida sin necesidad de tener a una pareja sentimental porque antes de amar a otra persona, te amas a ti misma.

10. Piensas seriamente si es prudente tener hijos

Para ti tener hijos no es algo sencillo, ya que piensas seriamente en su educación, cuidados y todos los cambios que habría en tu vida en caso de tenerlo. ¡Para ti esto no es un juego!