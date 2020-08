¿Eres padre soltero? Estos son los 6 mejores sitios de citas

Las citas en general pueden resultar intimidantes y como muchas veces, y cuando eres un padre soltero y cuidas a tus hijos, eso es aún más cierto.

Afortunadamente, hay muchos sitios donde puede conocer socios potenciales hoy en día, todo desde la comodidad de su hogar y sin tener que contratar a una niñera para una cita a ciegas organizada por amigos.

Estas son algunas de las mejores opciones para sitios de citas para padres solteros.

No quieren descuidar a sus hijos y por eso usan los sitios de citas

eHarmony

Lo mejor para aquellos que no quieren pasar por perfiles interminables.

eHarmony y Match.com son dos de los sitios de citas más serios.

La gente generalmente solo los usa para encontrar una pareja para siempre, por lo que puede estar seguro de que está eligiendo entre un grupo de personas que se citan seriamente.

eHarmony funciona al hacer coincidir a los usuarios en función de la compatibilidad, por lo que no tiene que hacer el trabajo de deslizar fotos y perfiles para siempre. eHarmony cuesta entre $20 dólares y $60 dólares por mes para el plan básico y luego entre $24 dólares y $44 dólares por mes para el plan actualizado.

Match.com

Lo mejor para aquellos que sí quieren pasar por perfiles infinitos.

Match.com cuenta con el servicio de citas en línea más grande del mundo, por lo que el beneficio de estar aquí es tener acceso a un gran grupo de posibles coincidencias. Match.com tiene una opción de membresía gratuita que es excelente (no hay muchos sitios gratuitos aquí, debo decir), o puede actualizar su plan premium de $24 dólares a 32 dólares al mes.

OkCupid

Lo mejor para quienes buscan perfiles de citas muy detallados.

La pila aparentemente interminable de preguntas de OkCupid que puede agregar a su perfil es una ventaja cuando está tratando de conocer a alguien a través de un montón de píxeles. Si bien alguien puede parecer encantador a través de un perfil de Tinder de una línea, es mucho más difícil encontrar un problema de personalidad cuando puedes mirar a través de un perfil completo de OkCupid.

También es de uso gratuito con opciones para actualizar a dos niveles: A-List ($10 a $20 dólares al mes) y Premium A-List ($25 a $35 dólares al mes).

EliteSingles

Lo mejor para aquellos que quieren que su pareja sea tan educada o rica como ellos.

Si está cargado y / o tiene una educación superior y está buscando un socio que también tenga un título de posgrado o superior, allí está EliteSingles.

Si no quiere perder el tiempo a usted o a sus hijos saliendo con alguien con quien no cree que sea compatible, Elite Singles podría ser el sitio perfecto para usted.

Sin embargo, ese elitismo tiene un precio elevado: la membresía le costará entre 42 y 57 dólares al mes, según el sitio Wealthy Single Mommy (objetivos).

SingleParentMeet

Lo mejor para aquellos que solo quieren conocer a otros padres solteros.

Si solo está buscando salir con otros padres solteros, SingleParentMeet reduce su grupo potencial de citas específicamente para eso.

Si conoce a alguien en este sitio, puede garantizar que ya tiene mucho en común desde el principio.

La desventaja: comienza en $7.64 dólares al mes, y debe pagar para llegar a cualquier parte del sitio o ver perfiles o coincidencias.

Plenty of Fish

Lo mejor para aquellos que quieren encontrar el amor rápidamente.

Si bien Plenty of Fish no está dirigido específicamente a padres solteros, las madres solteras en particular tienden a encontrar el amor un 10% más rápido que el usuario promedio de PoF. Limpio, ¿eh? puede crear una cuenta gratuita en PoF o actualizarse por entre $ 6 y $ 10 al mes (ahorra si acepta un compromiso de 12 meses, como una membresía de gimnasio).

No solo eso, sino que para actualizar, no solo paga el dinero y obtiene automáticamente los beneficios; primero debe aprobar una prueba de 25 preguntas destinada a probar sus habilidades para las relaciones.