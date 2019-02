¿Eres manipulador, desconfiado o apático, según tu signo del zodiaco?

Todos los signos del zodiaco cumplen con ciertas características que los definen, por lo tanto podemos saber que Aries es impulsivo y lleno de energía, que Cáncer es muy sensible o que Escorpio es una de los signos más sensuales, sin embargo, el día de hoy te revelaremos si eres una persona manipuladora, desconfiada o apática, según tu signo del zodiaco.

Aries

Manipulador

Cuando se trata de conseguir las cosas que quieres, cómo quieres y cuándo quieres, eres capaz de jugar tus mejores cartas, sin importar que tengas que manipular al que sea, además, sabes provocar daño e interferir con las opiniones de las personas.

Tauro

Desconfiado

Cuando esperas un golpe, ya no hay forma de que te haga tanto daño, o al menos eso es lo que piensa Tauro. Es muy complicado que puedas ganarte su confianza, y esto es posible sólo después de mucho tiempo.

Géminis

Apático

Géminis está muy entregado a él mismo, en sus planes a futuro sólo él está incluído, así que es uno de esos signos que simplemente es apático con la mayoría de las personas.

Cáncer

Desconfiado

Cáncer cuenta con un sexto sentido que le permite identificar a aquellas personas hipócritas y que definitivamente no quiere en su vida, así que se va por la vida desconfiando de todo el mundo, a menos de que le comprueben lo contrario.

Leo

Manipulador

Leo es un líder nato, así que tiene una gran habilidad para manipular a la gente, no obstante, cuando quiere conseguir algo es capaz de lo que sea y está dispuesto a utilizar su don.

Virgo

Apático

A virgo no le importa si el mundo arde en llamas, si él está bien, todo está bien. No puede dejar de admirarse y realmente le importa poco o nada lo que sucede a su alrededor.

Libra

Apático

Libra prefiere mostrarse apático, pero también tiene la capacidad de cambiar al mundo, simplemente no quiere que las personas interfieran con su mundo interior, así que evitará a toda costa involucrarse en cualquier tipo de polémicas.

Escorpio

Desconfianza

Frío y distante, no hay signo más desconfiado que Escorpio. Desconfía de todos en un principio y no es fácil caer en su gracia. Siempre estará analizando a quien sea que tenga enfrente.

Sagitario

Manipulador

Se muestra muy agradable, pero detrás de esa sonrisa y sutileza se esconden sus verdaderas intenciones, controlar lo que sea y a quien sea. Es capaz de conseguir lo que quiera a la buena o a la mala.

Capricornio

Manipulador

Es muy ambicioso y quiere que todo salga como lo imagina, así que ejerce cierta manipulación para conseguir sus objetivos. Es capaz de dañar a las personas.

Acuario

Apático

A Acuario le apasiona la apatía, realmente no le interesa lo que sucede a su alrededor. Es un espíritu libre y no le gusta sentirse atado, así que podrá voltear a ver para saber qué pasa, pero no está dispuesto a interferir por nada ni por nadie.

Piscis

Desconfiado

A veces desconfiado, a veces apático… Intenta más ser lo segundo, pero no siempre puede lograrlo. Se muestra desconfiado y tiende a pensar mal de las personas como medida de protección.