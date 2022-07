¿Eres diabético tipo 2 y te gusta la cerveza? Conoce cuántas te puedes tomar. Foto: tododisca.com

Ser diabético tipo 2 no es nada fácil, pues la dieta cambia por completo y hay muchos alimentos que ya no puedes ingerir, pero, ¿sabes si puedes o no tomar cerveza?, aquí te diremos los riesgos y cuántas podrías ingerir.

En La Verdad Noticias te revelamos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes tipo 2 cómo el incremento de los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo y el cuerpo pierde la capacidad para usar la cantidad de insulina que genera.

Hace poco te compartimos las señales que indican que podrías tener diabetes tipo 2, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir cuántas cervezas puede tomar una persona con este padecimiento.

¿Cuántas cervezas puede tomar un diabético tipo 2?

Cerveza. Foto: heraldodemexico.com.mx

Los pacientes con diabetes tipo 2 deben mantenerse lejos de las bebidas alcohólicas, ya que estas pueden alterar los niveles de azúcar en la sangre e incluso pueden causar más problemas de salud, debido a que estas pueden interactuar de manera desfavorable con los tratamientos para esta enfermedad.

Ante esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que en caso de que una mujer quiera ingerir cerveza, puede tomar al día solo 360 mililitros, mientras que los hombres pueden beber hasta 720 mililitros diarios.

Cabe mencionar que, a pesar de esta recomendación, lo mejor es que si padeces de diabetes tipo 2 no te arriesgues a beber alcohol, ya que podrías poner en riesgo tu vida.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos?

¿Por qué el alcohol baja el azúcar?

Esto ocurre porque el hígado lo intentará eliminar rápidamente al identificarlo como un tóxico, de ahí que al hacerlo se enfoca en metabolizar solo a esto, lo que interrumpe el metabolismo normal de la glucosa, algo que al ocurrir en una persona con diabetes puede causar un episodio de hipoglucemia.

Ante esto, es necesario que la persona con hipoglucemia vaya a urgencias inmediatamente. A continuación, te enlistamos los síntomas que se presentarán tras tomar una cerveza y que indican que los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo han bajado:

Visión doble o borrosa Latidos cardíacos rápidos o fuertes Sentirse irritado o actuar de manera agresiva Sentirse nervioso Dolor de cabeza Estremecimientos o temblores Sudoración Hormigueo o entumecimiento de la piel

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de semana.com