¿Eres buen amante? Estas señales revelan que tan bueno eres durante el SEXO

Aunque nadie te lo haya dicho, hay unas señales que revelan si eres bueno o no en lo que al sexo se refiere ¿te gustaria descubrirlo? La Verdad Noticias te dice cómo sacarte de dudas.

Hay personas que son mejores que otras en la cama, para qué negarlo. Se suele ver en la cara y reconocer por el lenguaje no verbal a un buen amante, pero también hay otras señales que indican si a una persona se le da mejor que a la media el sexo.

Muchas veces ser un buen amante no tiene nada que ver con dominar las posiciones del kamasutra o con hacer más o menos sexo oral. Ni siquiera está relacionado con las veces que uno alcanza el orgasmo. Es más que eso.

¿Que tan bueno eres en el sexo?

No haces lo mismo siempre igual

Un buen amante sabe que aunque la técnica siempre es la misma, cada receptor humano es diferente, por eso va probando una cosa y otra y se fija en las reacciones de la persona para ver si va por buen camino. Si a su ex le gustaba el beso negro y está viendo que a su nueva chica no, no insistirá y se irá a otra cosa.

¿Cómo saber si eres buen amante? Foto: Cosmopolitan

Disfrutas mucho del sexo

Las personas pueden tener sus propias ideas o conceptos de lo que es buen sexo, pero el indicador clave de si eres o no bueno en la cama radica en cuánto te gusta practicarlo. Si siempre estás buscando nuevas y diferentes formas en las que puedes divertirte con tu pareja es que eres buen amante.

Cuando una persona ama lo que hace, es generalmente buena en ello, y el sexo no es una excepción.

Sabes alcanzar el orgasmo

Mucha gente no se conoce. No sabe qué le gusta o cómo llega al orgasmo. Así es imposible disfrutar del sexo al cien por cien, como también lo es hacer que la pareja goce. Una mujer que sabe cómo alcanza el clímax es muy sexy para sus amantes, así como un hombre que se conoce tan bien que sabe lo que le gusta y cómo lo le gusta.

Eres generoso

El objetivo de un mal amante es obtener placer en sus relaciones sexuales. El que es bueno en la cama disfruta más haciendo gozar al otro y se centra menos en su propio cuerpo. Los buenos amantes siempre están dispuestos a dar más de lo que reciben, es así.

Conoces bien la anatomía humana

Todas las vaginas no son iguales, y con los penes ocurre lo mismo. Lo que encaja en un cuerpo no funciona en otro, por eso es importante que te percates de cómo funciona tu miembro dentro de tu pareja. Hay posturas que son efectivas en algunos, y hay otras que lo son en otros.

Preguntas mucho

Hay muchas personas que, por vergüenza o desconocimiento, no dicen lo que realmente quieren en la cama. Los que disfrutan del sexo y se les da bien, preguntan: ¿esto te gusta? ¿Así mejor? ¿Más rápido? ¿Más despacio?

Te quieres

La confianza y autoestima en uno mismo es clave para saber y poder disfrutar del sexo, así como para hacer gozar a la otra persona implicada. La confianza en el dormitorio puede hacer que tu pareja se excite aún más porque sabe que no tienes miedo o reparos en mostrar toda tu sexualidad.

Te gusta jugar

Cambiar de posiciones sexuales o de modus operandi indica que eres buen amante. También hacer preliminares y disfrutar de ellos.

Enganchas

La última señal, y más evidente de que eres bueno en la cama, es que tus conquistas sexuales quieran repetir. Si tras un primer encuentro, o varios, estas personas con las que has mantenido relaciones te vuelven a buscar o quieren volver a practicar sexo contigo es que, definitivamente, eres bueno y muy difícil de olvidar.

