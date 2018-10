¿Eres Vegano? Puedes remplazar estos alimentos sin dejar de comer

La carne de vaca, el cordero, la mantequilla, los mariscos y el queso encabezan la lista alimentos, aportando importantes gases de efecto invernadero por cada kilogramo de alimento. El aporte de estos alimentos serian los siguientes; carne de res 26,5 kg, cordero 22,9 kg, mantequilla 11,9 kg, mariscos 11,7 kg y queso 9,8 kg. Esto según datos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Puedes remplazar estos alimentos con sustitutos veganos a base de plantas:

Las hamburguesas veguetarianas no le piden nada a las ya tradicionales hechas de carne de res o de cerdo, nutricionalmente hablando, la hamburguesa vegetariana es una bomba de fibra, proteínas, vitaminas y minerales, mientras que en sabor es un manjar de extensa variedad de vegetales a la parrilla.

Hamburguesas veganas, más ricas y saludables

El Seitán es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo. Se le suele denominar "carne vegetal", puesto que su aspecto es similar una vez cocinado. Se puede preparar de muchos modos: frito, rebozado, en estofado, empanado, como base de albóndigas. Al probar este delicioso alimento sentirás el sabor de carne de cordero pero sin daños a tu salud.

El Séitan tiene el mismo sabor a la carne de cordero

Si no puedes vivir una mañana sin un pan tostado con mantequilla, hot cakes, miles de guisos o unas simples palomitas de maíz, no te preocupes. Hay muchos productos para untar con ingredientes saludables que realmente saben a una cremosa mantequilla. En la ciudad de México existe una extensa variedad de tiendas de productos orgánicos y veganos , donde puedes encontrar mantequillas veganas de distintos ingredientes vegetales, como macadamias, nueces, aceite de coco, almendras, etc. Basta con sustituir los ingredientes de origen animal por productos vegetales y no tendrás que despedirte de la mantequilla.

Hay muchos alimentos veganos que puedes untar en las comidas

Los mariscos no solo contribuyen a una crisis climática, ahora resulta ser riesgoso consumirlos a causa de los los niveles de contaminación del océano. Una gran cantidad de compañías que trabajan con productos libres de carnes de animales y actualmente están elaborando productos del mar a partir de plantas para que disfrutes del sabor y la textura de los mariscos sin ninguno de los riesgos y sin comprometer al medio ambiente.

Se elaboran productos del mar a partir de plantas

Al igual que la mantequilla, puedes sustituir los ingredientes de origen animal con almendras, anacardos, nueces entre otros ingredientes para crear un queso gouda vegano, mozzarella, parmesano y más. No hay razón para decirle adiós al queso.