Envejecimiento y SEXO: Consejos de los expertos para tener ÉXITO

El cuerpo cambia y es normal tener dudas sobre el sexo a cualquier edad, por ellos, los expertos en el tema dan a conocer 7 cosas básicas que debes tener en cuenta durante las relaciones sexuales a lo largo de la vida.

La Dra. Lauren Streicher, profesora asociada de obstetricia clínica y ginecología en la Facultad de Medicina dice que descubrir su vida sexual puede ser incluso más sexualmente satisfactorio una vez que aprenda a navegar los cambios hormonales y físicos que ocurren con la edad.

Ya sea que tenga una relación estable o sea soltero, los expertos dicen que estas son cosas importantes a considerar para mantener su vida sexual (y su salud sexual) en plena forma, sin importar su edad.

Consejos para el sexo durante el envejecimiento

No evite la lubricación

A medida que las mujeres envejecen, los ovarios producen menos estrógeno, esto puede hacer que una mujer esté más seca. Por eso la lubricación es clave para tener relaciones sexuales cómodas.

La lubricación también es importante para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). Si no está bien lubricado durante las relaciones sexuales, puede ser vulnerable a experimentar microdesgarros que pueden exponerlo a contraer una ITS.

Use protección

La protección sigue siendo importante cuando seas mayor. Y sí, puede quedar embarazada, razón por la cual el control de la natalidad sigue siendo importante a finales de los 30 y principios de los 40.

Si bien el embarazo es mucho menos probable después de los 40, puede ocurrir. Según los datos publicados en el New England Journal of Medicine encontraron que el 45% de los embarazos en los EE. UU. Son involuntarios. sorprendentemente, la tasa más alta de embarazos no deseados se da entre mujeres de 24 años o menos. Sorprendentemente, la segunda tasa más alta es entre mujeres mayores de 40 años.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso de condones para protegerse contra la propagación de ITS.

Ejercicios de Kegel

Los ejercicios de Kegel, que pueden ayudar a fortalecer los músculos debajo del útero, la vejiga y el intestino, pueden hacer que las relaciones sexuales sean más placenteras. Los músculos fuertes del suelo pélvico son importantes durante las relaciones sexuales. Hacer ejercicios diarios puede ayudar a fortalecer y mejorar el tono de este grupo de músculos.

Tómate tu tiempo

La mayoría de las mujeres necesitan tiempo para poner las cosas en marcha, y muchas mujeres y sus parejas no lo saben”. Ella recomienda que las parejas comiencen lentamente e incorporen elementos de tacto y relajación en los juegos previos, como dar un masaje suave.

Obtenga su vacuna contra el VPH

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), una ITS que está relacionada con ciertas formas de cáncer, se recomienda en gran medida para personas menores de 26 años, según los CDC. Sin embargo, las personas de hasta 45 años que no estén vacunadas pueden decidir vacunarse para reducir el riesgo de contraer el VPH.

Hágase la prueba de detección de ITS

Si tiene múltiples parejas sexuales, se recomienda que tanto usted como sus parejas se hagan pruebas con regularidad. No existe una conexión absolutamente segura. Los CDC recomiendan que todos los adultos hasta los 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una vez, y que las mujeres sexualmente activas con factores de riesgo, como parejas sexuales nuevas o múltiples, se hagan la prueba de gonorrea y clamidia todos los años.

Mantén una comunicación abierta con tu pareja

Este es uno grande, según Minkin. Uno de los problemas de la satisfacción sexual es el aburrimiento. Se recomienda tener conversaciones regulares con su pareja sobre lo que le gusta y lo que no le gusta en la cama. Si no hay comunicación, no habrá buen sexo. Hablar y trabajar para animar las cosas es algo bueno.