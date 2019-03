Entrevista con Oscar Muriel, el mexicano que triunfo en Londres.

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta todo sobre el escritor mexicano Oscar de Muriel.

La novela negra surge en los años 20 en Estados Unidos y trata del enfrentamiento entre criminales y detectives, se distingue en que tiene toques góticos que le confieren una atmósfera muy característica. No fue sino hasta los años 40 que llegó a México con Antonio Helú y su libro La obligación de asesinar. Claro que la novela negra en México tiene cierta tropicalización de acuerdo a la realidad político social que vive el país. Afortunadamente los escritores y editores cada vez apuestan más por este género en México.

Hoy hablaremos de un escritor Mexicano que ha triunfado en Europa, principalmente en Reino Unido y Alemania, con su serie de libros Frey y McGray, los cuales han sido traducidos ya a cinco idiomas.

Oscar de Muriel, nació en la Ciudad de México y aunque siempre fue aficionado a la escritura, estudió ingeniería química. Fue mientras cursaba su doctorado en Londres que dio rienda suelta a su verdadera pasión, dándole otro uso a su profesión “Al final la química me ha resultado muy útil a la hora de armar mis tramas ¡Y no solo para envenenar a mis personajes!”

Su primera serie Frey y McGray fue escrita originalmente en inglés en Reino Unido:

“Fue casi accidente. Cuando empecé a escribir La Sonata del Diablo, ambientada entre Escocia y Londres, ya había pasado buenos años viviendo por allá. Los diálogos de los personajes se me ocurrían directamente en inglés y acababa escribiendo en espanglish. En cuanto me decidí a escribir en el idioma de los personajes la novela empezó a fluir mucho mejor.”

Frey & McGray

Publicada en español en 2017, Frey & McGray está ambientada entre Londres y Escocia en la época victoriana a finales de 1800’s, trata de dos detectives con personalidades completamente opuestas, un escocés y un inglés, pero que juntos forman un gran equipo. Su debut fue con el libro La sonata del diablo (Penguin Random House sello editorial Montena), nos transporta a Edimburgo, 1888 donde un violinista es brutalmente asesinado, la policía teme sea un imitador de Jack el Destripador. Resolver este misterioso asesinato requiere perspicacia y discreción, es cuando entra en escena este dúo.

Ya en otras ocasiones les he comentado que en las novelas siempre vemos mucho del autor, de su ambiente y personalidad, ya sea que lo hagan de manera deliberada para “dejar su sello especial” o de manera inconsciente. En el caso de Oscar de Muriel vemos algunas cosas obvias: por una parte vemos el toque científico, la locación y el hecho que Oscar toca el violín, “Todo el mundo me dice que Frey es mi retrato… ¡No sé a qué se refieren! McGray (el Nueve-Uñas) usualmente dice las cosas que me gustaría decir pero que la decencia no me permite.”

Algo que se le agradece al escritor es que, si bien sus libros son escritos originalmente en inglés, él se encarga personalmente de la traducción al español ya que solía hacer trabajos profesionales de este tipo. Por lo que tenemos la máxime garantía de un trabajo de calidad también en este aspecto.

Hasta el momento la serie Frey & McGray tiene 4 libros publicados y solo dos han sido traducidos al español, De Muriel nos dice al respecto “Quiero traducirlos en cuanto haya oportunidad. A Mask of Shadows en especial. Toda la trama gira en torno al teatro victoriano y la maldición de Macbeth, y hay muchas figuras históricas involucradas en el misterio, como Oscar Wilde y Bram Stoker. ¡Además de que ya hay muchos lectores reclamándome la secuela!”.

Este año se tiene programada la publicación del quinto libro The darker arts y ya se encuentra trabajando en las investigaciones preliminares para el sexto. Por el momento no ha decidido si la serie se conforme de siete o nueve libros.

Novela Noir. El trabajo detrás de…

Una de las cosas que los lectores más agradecemos en las novelas, aparte de una trama adictiva y entretenida, es que el trabajo de investigación sea impecable, el aspecto científico es tratado de manera correcta y no solo por los estudios del escritor, sino porque los hace temporalmente exactos, respetando la época en que se desarrollan los hechos. A todo esto le sumamos que la investigación histórica es un trabajo que no se toma a la ligera el escritor.

México virreinal

Otro de los proyectos que nos trae Oscar de Muriel este año, es su nueva serie: Sor Juana, la cual tendrá la primera entrega el 17 de abril, fecha escogida por ser el aniversario 324 de la muerte de la Décima musa, este primer libro llega bajo el nombre Muerte en San Jerónimo y será publicado en español como idioma original. Se trata de una novela negra/histórica “Habrá situaciones ficticias entrelazadas con muchos hechos históricos de la época virreinal que han quedado medio olvidados. La investigación ha sido fascinante, desde la política del periodo hasta la gastronomía.”

Sor Juana Ines

A finales de este año se publicará el segundo libro de esta serie La sangre es tinta, pero de este hablaremos en otra ocasión.

Perseverar al grado de la terquedad

Oscar de Muriel es un escritor aficionado desde los siete años, el hecho de estudiar una carrera universitaria ajena (en términos generales) a la literatura, no lo apartó de su verdadera pasión, incluso, como ya comentamos, lo usó a su favor. Pero entre alguien que escribía por hobbie y deleitaba a sus amigos a un escritor en forma y con novelas exitosas hay una gran distancia.

El mundo editorial no le facilitó las cosas, tuvo experiencias difíciles y desagradables, situaciones donde mucha gente hubiera “tirado la toalla”, “La experiencia fue laaarga, amarga y llena de desencantos. Cierta editorial (que no nombraré) llegó a perder mis manuscritos. El único consejo que puedo darle a futuros colegas es que perseveren casi al grado de la terquedad.”

La novela histórica es una de sus grandes pasiones, pero ha decidido escribir en otro género por su adaptabilidad “La novela negra es un género muy flexible. Además de que puede ambientarse en cualquier lugar y época imaginable, puedes hablar de crimen, esoterismo, discriminación, corrupción, desilusiones amorosas, relaciones familiares y un muy largo etcétera.” Claro que el escritor no descarta incursionar en otros géneros “Creo que escribiré muchas novelas negras más, pero también tengo varias ideas y borradores archivados de otros géneros (fantasía, ciencia ficción y hasta una comedia histórico-romántica).”

Estamos alcanzando a los europeos

Oscar de Muriel incursionó en el mundo literario de manera profesional desde el extranjero, esto ha hecho que tenga una perspectiva más amplia sobre el ambiente literario y editorial en el país, al respecto dice “El mercado mexicano es mucho más pequeño y eso tiene ventajas y desventajas. Puede que el volumen de ventas sea menor, pero hay menos ruido; llegas más fácil a los lectores sin que tengan que escoger entre 25 libros de temática similar al tuyo.”

En los últimos años hemos sido testigos que el número de lectores va en aumento y no solo en Europa, en México cada vez hay más gente que se anima al hábito de la lectura, las ferias literarias cada vez tienen más afluencia “Algo que me gusta y en lo que ya estamos alcanzando a los europeos es que la lectura ya empieza a verse como entretenimiento, sobre todo entre los chavos. Los libros ya no son esas cosas empolvadas que sólo se abren para aprender algo, y eso también está aligerando la propuesta literaria.”

5 novelas favoritas… No menos, como 7

Entre más hago esta pregunta a los escritores más me convenzo que es la más difícil de contestar, y Oscar no fue la excepción, por más que intentó reducir a cinco sus novelas favoritas, definitivamente no pudo desechar algunas “uy uy uy que difícil” fue su expresión para responder la pregunta obligada, pero nos contó que sus siete libros favoritos son:

The Hound of the Baskervilles (El sabueso de los Baskervilles), de Arthur Conan Doyle, Gone with the wind (Lo que el viento se llevó) de Margaret Mitchell, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Lucky Starr, the rings of Saturn (los anillos de Saturno) de Isaac Asimov, Emma de Jane Austen, Dark Fire C. J. Sansom, Noticias del Imperio del recién fallecido Fernando del Paso.

Después de plagios y manuscritos extraviados Oscar de Muriel vio materializado uno de sus sueños y nos enseña una valiosa lección, nunca rendirse y siempre luchar por lo que quieres, o como dice el “hasta el punto de la terquedad”. Esto lo ha llevado a ser un mexicano más que triunfa en el extranjero y muestra de que estamos hechos.

Agradezco a Oscar de Muriel por esta entrevista para Leamos un Poco y La Verdad Noticias.